Messi bunu da yaptı! Futboldan sonra...

Takım arkadaşı Gerard Pique’nin kurduğu espor şirketine ortak olan Messi olayı dünya çapında bir boyuta taşımak için kolları sıvadı.

İlk etapta şimdilerde Chelsea forması giyen eski takım arkadaşı Fabregas’ı da oluşuma dahil etmeye hazırlanan Messi, bununla da yetinmeyecek. Birkaç dünya yıldızını daha projeye alacak olan Arjantinli yıldız, bu sayede espor dünyasında da varlığını tescillemek istiyor.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Angry Birds'in yaratıcısı Peter Vesterbacka ve Rakuten’in icra direktörü Hiroshi Mikitani ile olan yakın dostluğunu da kullanmaya hazırlanan Pique, Messi ile beraber espor’un dünyadaki en önemli şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

İkili espor dünyasına öncelikle Golden Manager oyunuyla birlikte adım atacak.