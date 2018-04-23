Messi bunu da yapacak! Yok artık...
2018 Dünya Kupası’nın favorileri arasında yer alan Arjantin Milli Takımı’nın teknik direktörü Jorge Sampaoli ile Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, bu hafta arasında bir görüşme yapacaklar ve bu görüşmede kupaya giden takımının netleştirilmesi bekleniyor.
2018 Dünya Kupası’nın favorileri arasında yer alan Arjantin Milli Takımı’nın teknik direktörü Jorge Sampaoli’nin, bu hafta içerisinde takımın en önemli yıldızı olan Lionel Messi ile Barcelona’da bir görüşme yapacağı öğrenildi.
FİKİR ALIŞVERİŞİ
Sampaoli’nin, kupaya gidecek olan kadronun belirlenmesi adına Messi ile fikir alışverişi içerisinde olacağı öne sürüldü. İkilinin bu görüşmede 35 kişilik geniş kadroyu seçmesi, mayıs ayında da kupaya gidecek takımı netleştirmesi planlanıyor. (Fanatik)
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