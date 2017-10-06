Messi bir ilke imza atabilir! Arjantin...

2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda zor günler geçiren Arjantin, evinde Peru'yu konuk etti. Grupta kritik bir noktada bulunan ve Peru maçından mutlak galibiyet çıkarması gereken Tangocular, deyim yerindeyse tek kale oynadığı karşılaşmada Peru'yu geçemedi ve Sampaoli'nin takımı, evinde rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
90 dakika boyunca rakip kaleye 22 şut gönderen ve 6'sında isabet bulan Arjantin'e karşılık Peru ise yalnızca 2 şut denemesinde bulunabildi ve 1'i isabetli oldu.
Messi, Dünya Kupası'na gidemezse kariyerinde bir ilke imza atacak. (Goal)