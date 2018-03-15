Messi Barça'yı çeyrek finale uçurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona, evinde Chelsea'yi konuk etti. 1-1'lik maçın rövanşında Barcelona 3-0'lık net bir galibiyet alarak çeyrek finale kaldı.
Lionel Messi maça damga vuran isim oldu. 2 goll maçın adamı olan Arjantinli, Ousmane Dembele'nin golünün de asistini yaptı. Dünya yıldızı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de 100 gol barajına ulaştı.
Bu skorla çeyrek finale çıkan takımlar şöyle oldu:
Real Madrid, Juventus, Sevilla, Bayern Münih, Manchester City, Liverpool, Roma, Barcelona
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Kuraları 16 Mart Cuma günü çekilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle