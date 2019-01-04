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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.01.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Messi attı, Alisson tuttu!

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Messi attı, Alisson tuttu!

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde 2018-2019 sezonu ilk devresinde en çok gol atan oyuncu Arjantinli Lionel Messi, kalesini en çok maçta gole kapatan isim Brezilyalı Alisson Becker oldu.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, attığı 15 golle Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya (Serie A) liglerinde ilk devrenin en skorer ismi olmayı başardı.

Söz konusu ligler arasında Liverpool formasıyla çıktığı 21 maçın 12'sinde rakiplerine gol izni tanımayan Alisson ise kalesini en fazla gole kapatan isim olarak dikkati çekti.

- Messi'den maç başına bir gol

La Liga'da 15 karşılaşmaya çıktığı 2018-2019 sezonunda 15 gol atan Messi, maç başına bir gol ortalaması yakaladı.

Son iki yıl üst üste olmak üzere 5 kez Avrupa liglerinin en golcü futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı"yı kazanan Messi, bu sezon da rakiplerinin önünde yer alarak ödülün en büyük adayı olduğunu gösterdi.

Levante karşısında "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız, Alaves, Huesca, Real Betis, Espanyol maçlarında ikişer, Girona, Valencia, Sevilla, Celta Vigo karşılaşmalarında birer gol kaydetti.

Real Madrid ve Rayo Vallecano maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Messi, Valladolid, Real Sociedad, Leganes, Athletic Bilbao, Atletico Madrid ve Villarreal karşılaşmalarında ise gol atamadı.

- Ronaldo, Aubameyang ve Kane'den 14'er gol

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Arsenal'dan Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 2018-2019 sezonunda çıktıkları lig maçlarında 14'er gol buldu.

İlk 3 hafta rakip fileleri havalandıramayan Ronaldo, sonraki maçlarda gol yollarında etkili performans ortaya koydu. Portekizli futbolcu, ligde oynadığı 19 maçta 14 gole imza attı.

Aubameyang ve Kane ise aynı gol sayısına 21'er maçta ulaştı.

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- 3 futbolcudan 13'er gol

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2018-2019 sezonunun en çok gol atan isimleri listesinde 3 futbolcu, 13'er gol kaydetti.

Paris Saint-Germain'den Fransız Kylian Mbappe, Genoa'dan Polonyalı Krzysztof Piatek ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah, şu ana kadar 13'er gol attı.

- Alisson'a gol atmak kolay değil

Premier Lig'de 21 maçın 12'sinde gole izin vermeyen Liverpool kalecisi Alisson, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalesini en fazla karşılaşmada gole kapatan kaleci oldu.

2018-2019 sezonunda 21 maçta 10 gol yiyen Brezilyalı file bekçisi, West Ham United, Crystal Palace, Brighton, Southampton, Manchester City, Huddersfield, Fulham, Watford, Everton, Bournemouth, Wolverhampton ve Newcastle United maçlarında kalesinde gol görmedi.

- Handanovic ve Kepa 10'ar maçta gol yemedi

Inter'de forma giyen Sloven Samir Handanovic ile Chelsea'den İspanyol Kepa Arrizabalaga, 10'ar maçta kalelerini gole kapattı.

Serie A'da 19 maçta görev yapan Handanovic, 14 gole engel olamadı. Kepa ise çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol yedi.

Handanovic ve Kepa, söz konusu alanda Alisson'un ardından ikinci sırayı paylaştı.

Bu isimleri 9 maçta gol yemeyen Reims'tan Senegalli Edouard Mendy takip etti. 

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