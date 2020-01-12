Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında ve nerelidir?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Polonya'yı 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı. Maça damgasını vuran isim ise Meryem Boz oldu. Bir anda gündem olan Meryem Boz hakkında tüm bilgileri derledik.

Meryem Boz kimdir?

Şubat 1988 doğumlu, 1.94 boyundaki başarılı oyuncu sırasıyla Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Seramiksan'da forma giydi.

Milli takımlarda küçük kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, A Milli Bayan Voleybol Takımımız ile 2015 yılında CEV Avrupa Ligi'nde gümüş, 2010 yılında ise bronz madalya elde etmişti. Meryem Boz ayrıca 2017 yılında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Bayan Voleybol Takımımızın kadrosunda yer almıştı.

Kulüp kariyerinde 2010-2011 sezonunda Polonya Ligi'nde Atom Trefl Sopot ile ikincilik, Fenerbahçe formasıyla 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük ve 2012-2013 CEV Kupası'nda ikincilik başarıları olan Meryem Boz, Bursa Büyükşehir Belediye ile 2014-2015 sezonu CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Başarılı oyuncu ayrıca 2014-15 sezonunda CEV Challenge Kupası'nın en skoreri ve en değerli oyuncusu seçilmişti.

Meryem Boz, 2017-2018 Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni toplamda 495 sayı ve set başına 5 sayı ortalamasıyla en skorer beşinci oyuncu olarak tamamlamıştı.

Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen Meryem Boz, Aydın’ın gururu oldu. Bu sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor forması altında çıktığı 11 lig, 2 kupa olmak üzere toplam 13 maçta performansıyla dikkat çeken Meryem Boz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nde mücadele edecek olan A Milli Takım kadrosunda yer aldı. Pasör çaprazı pozisyonunda görev alan 1.94’lük Meryem Boz, 7-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenecek olan turnuvada Milli Takım’ın önemli bir kozu oldu.