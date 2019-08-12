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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Serhan Türk - DHA
12.08.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Merve Terim Çetin 20 yıllık Fiorentina formasıyla tribünde

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Fatih Terim'e 'Terim' yazılı 1 numaralı Fiorentina forması ve bir Aslan heykeli verildi. arşılaşmayı; Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile kızı Merve Terim Çetin, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar da takip etti. Merve Terim Çetin'in, 20 senelik 'Terim - 90' yazılı formayı giymesi dikkat çekti.

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Fiorentina ile İtalya'nın Floransa kentinde karşı karşıya geldi.

TSİ 22.00'de başlayan karşılaşma, Artemio Franchi Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı; Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile kızı Merve Terim Çetin, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar da takip etti. Merve Terim Çetin'in, 20 senelik 'Terim - 90' yazılı formayı giymesi dikkat çekti.

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İtalyan taraftarlar, eski teknik direktörleri Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi ve maç sırasında deneyimli teknik adama yönelik sevgi gösterilerinde bulundular.

FATİH TERİM RÜZGARI

Fatih Terim'e Fiorentina taraftarlarının ilgisi büyük oldu. Sahaya çıktığı andan itibaren deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösteren Floransalılar, pankartlar ve tezahüratlarla Fatih Terim'e sevgisini gösterdi. Terim maç öncesinde saha ortasına gelerek bütün tribünleri selamlarken, karşılaşma öncesi kendisine 'Terim' yazılı bir forma ve bir Aslan heykeli verildi. Fiorentina taraftarı da Fatih Terim lehine 'Yeniden hoş geldin Terim' pankartı açarken, uzun süre 'Fatih Terim oley oley' şeklinde tempo tuttular. Öte yandan İtalya Kulüpler Birliği Başkanı, maç öncesinde Abdurrahim Albayrak'a da plaket takdim etti.

ALBAYRAK TRİBÜNDE

Falcao transferi için bir süredir Monako'da bulunan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Fiorentina maçını takip etmek üzere Floransa'ya geldi. Falcao transferinin önemli bir bölümünde rol alan Albayrak, Floransa'da takıma katılırken, Falcao transferinde Galatasaray adına süreci menajer Ahmet Bulut yönetiyor.

Merve Terim Çetin 20 yıllık Fiorentina formasıyla tribünde

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