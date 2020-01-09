MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriMerve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da
GeriVoleybol Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:35,Son Güncelleme:/

Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında altyapısından yetişen Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,80 metre boyundaki liberonun Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından çıktığı ve sırasıyla Haznedar Spor Kulübü, Eczacıbaşı, Yeşilyurt, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarında oynadığı belirtildi.

Milli takımda ve kulüp takımlarında birçok başarıya imza atan Merve Dalbeler Aslan, yeniden turuncu-beyazlı formayı giyecek.
2005-2007 yıllarında da başantrenör Marco Motta'yla çalışan Merve'nin kadrolarına iyi bir takviye olacağına inandığını belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Merve, tecrübesiyle önümüzdeki yoğun dönemde takımımıza çabuk uyum sağlayıp, önemli katkı verecektir. Merve'yi tekrar aramızda görmek bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı. 

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle