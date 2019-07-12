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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.07.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Mert Nobre: "Türkiye benim evim, Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum"

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Mert Nobre: "Türkiye benim evim, Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum"

Türkiye'de çok sayıda takımın formasını giydikten sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde futbolculuk kariyerini sonlandıran Mert Nobre, Akhisarspor'da yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile yaptığı görüşme sonucu yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nobre, takımının Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampında yer aldı.

Mert Nobre, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk antrenörlük deneyiminin 2 hafta önce Akhisarspor ile başladığını söyledi.

Futbolculuk ile antrenörlük arasında çok fark olduğunu ifade eden Nobre, "Futbolcu olmak daha kolaydı, hoca olmak biraz daha zor gibi duruyor. Şimdi 24 saat takımı, antrenmanları düşünüyorsun. Futbolcuyken sadece antrenman yapıp dinleniyordum." diye konuştu.



- "Brezilya'dan teklif geldi ama Türkiye'yi seçtim"

Mert Nobre, teknik direktör olmayı hedeflendiğini aktararak, ileri zamanlarda büyük takımları çalıştırmak istediğini dile getirdi.

Kariyeri sonrası Türkiye'de antrenörlük yapma kararı aldığını anlatan Nobre, şunları kaydetti:

"Brezilya'dan bir kaç takımdan antrenörlük teklifi geldi ama ben Türkiye'yi seçtim. Kendimi Türk hissediyorum ve burada çok mutluyum. Sadece ben değil çocuklarım ve eşim de Türk bana göre. Türkiye benim evim, Brezilya'ya
sadece tatile gidiyorum. Mehmet hocayla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bir yıl birlikte çalıştık. Nasıl bir karakterde biri olduğunu biliyorum. Birlikte şampiyon olduk o zaman şampiyon oyuncuydum, inşallah Akhisarspor'da da şampiyon hoca olacağız." 

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Mert Nobre: Türkiye benim evim, Brezilyaya sadece tatile gidiyorum

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