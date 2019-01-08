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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
08.01.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Mert Nobre: 'İnşallah Başakşehir şampiyon olur'

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Mert Nobre: 'İnşallah Başakşehir şampiyon olur'

Gençlerbirliği'nin tecrübeli ismi, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da forma giyen Mert Nobre, antrenman sonrasında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Devre arası kamp çalışmalarının iyi geçtiğini belirten Nobre, "Hazırlıklar iyi gidiyor, herkesin motivasyonu çok yüksek. Ligin ikinci yarısı daha zor olacak. Hedefimiz değişmedi, devam ediyoruz" dedi.

"ŞAMPİYON OLUP, YENİDEN SÜPER LİG’E ÇIKACAĞIZ"

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak yeniden Süper Lig’e çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Gençlerbirliği, Türkiye’nin büyük takımlarından birisi. 15 senedir Türkiye’deyim, bu takımı biliyorum. Her zaman büyük, yetenekli oyuncuların yanı sıra genç oyuncular da çıkartıyorlar. Maalesef geçen sene küme düştüler. Ama inşallah bu sezon şampiyon olup, yeniden Süper Lig’e çıkacağız. İkinci sıradaki Denizlispor ile 5, üçüncü sıradaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 10 puan fark var. İkinci yarının daha zor geçeceğini herkes biliyor. Bizim hedefimiz değişmedi, inşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.

"SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKABİLİRİM"

Sezon sonu futbolu bırakabileceğini dile getiren Nobre, "Fizik ve motivasyon olarak çok iyiyim. Bu sezondan sonra bakacağız. Belki son senem olabilir. Tam olarak karar vermedim" ifadelerini kullandı.

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"İNŞALLAH BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLUR"

Fenerbahçe’nin Ersun Yanal ile bir çıkış yakalayacağını düşündüğünü söyleyen Nobre, "Fenerbahçe’nin bu durumu normal değil. Tüm transferler çok iyi değil. Ancak Fenerbahçe düşmez. Büyük takım. Yeni hoca, yeni atmosferle kesinlikle yükselişe geçerler. Beşiktaş da bu sene çok iyi değil. Ancak daha hazır haldeler. Bu sene inşallah Başakşehir şampiyon olur. Başakşehir son 3 sezondur çok iyiydi ancak bir türlü olamadılar. Umarım bu sene olurlar. Başakşehir iyi takım. Transferleri de iyi. Robinho’yu da aldılar. Bu takım 3 sezondur aşağı yukarı aynı isimlerden kurulu. Sadece 1-2 oyuncusu değişiyor. Yüzde 90 aynı oyuncular. Bu onlar için büyük avantaj" dedi.

"OYNADIKLARIMIN EN İYİSİ ALEX, BU SEZONUN İYİSİ İSE DİAGNE"

Birlikte oynadığı en iyi yabancı futbolcunun Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza olduğunun altını çizen Nobre, "Kasımpaşalı Mbaye Diagne çok iyi futbolcu. Tam bir golcü. Bence bu sezonun en iyisi o. Akıllı bir oyuncu. Takım ve yakalanan atmosfer de çok önemli. Kasımpaşa takım olarak iyi performans gösteriyor. Mustafa Denizli’nin de iyi bir hoca olduğunu ve takımını nasıl motive ettiğini biliyorum. O çok önemli. Diagne iyi oyuncu, iyi golcü ama oynadığı takım da çok önemli" ifadelerini kullandı.

"GELECEK PLANLARIM ARASINDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK VAR"

Futbol yaşantısının ardından da Türkiye’de yaşamak istediğini ifade eden Nobre, "Futbolun içinde kalmak istiyorum. Gelecek planlarım arasında bu var. Kaç sene sonra olur bilmiyorum ama yüzde yüz futbolun içinde kalacağım" diye konuştu.

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