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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Mert Müldür'den Avusturya'ya ret!

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Mert Müldür'den Avusturya'ya ret!

Henüz A Milli Takımımız’la resmi maça çıkmayan Mert Müldür’ü, tıpkı bizim gibi EURO 2020’de mücadele edecek Avusturya’nın hocası Foda bir kez daha aradı, “Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım” dedi.

20 yaşındaki sağ bekin, Foda’nın bu sözlerine telefondaki cevabı ise “Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor” oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Mert Müldür’ü, geçtiğimiz ay Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda telefonla aramış ve onu milli takımda görmek istediğini iletmişti. Tam bu sırada normalde Ümit Milli kadrosunda olan Mert’i Ay- Yıldızlılar’ın hocası Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri’ndeki Andorra maçının kadrosuna davet etmişti. Resmi bir maçta 1 dakika bile A Milli formayı giymesi halinde başka bir ülke için oynama şansı tamamen ortadan kalkacak olan Mert, ne yazık ki sakatlığı sebebiyle Andorra karşısında sahne alamamıştı.

Kararı yine değişmedi

Bu gelişmeler sonrasında 53 yaşındaki Foda, ısrarını bir kez daha sürdürdü. Avusturya’nın hocası geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen EURO 2020 kura çekiminin ardından genç savunmacıyı yeniden aradı ve sağ bek Mert’e, “Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım ve 11’e koyacağım” diyerek, oyuncuyu yine ikna etmeye çalıştı. Ancak kararını çoktan veren Mert, “Teklifinz için teşekkür ederim ancak benim hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor” cevabını verdi.

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