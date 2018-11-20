Mert Müldür kimdir? Kaç yaşındadır?
Mert Müldür kimdir sorusunun yanıtı sporseverler tarafından araştırılan ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Mert Müldür, A Milli Takım ile ilk kez sahaya çıkıyor. İlk 11'de Mert Müldür'ü gören izleyiciler internet üzerinden genç oyuncunun kişisel bilgilerini merak etmeye başladı. Peki, Mert Müldür kimdir? Kaç yaşındadır?
3 Nisan 1999’da Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya gelen Mert, stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor.
Futbola AKA Rapid Wien altyapısında başlayan ve kademe kademe üst yaş kategorilerine yükselen genç oyuncu bu yaz itibarıyla Rapid Wien A takımına yükselme başarısını gösterdi.
İki ayağını da kullanabilen Mert Müldür bu sezon takımıyla 4 resmi maça çıktı. 1.88 boyundaki Mert Müldür’ün Rapid Wien takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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