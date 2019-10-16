Mert Hakan: Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMert Hakan: Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz
GeriFutbol Mert Hakan: Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Mert Hakan: Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mert Hakan: Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de bugüne kadar deplasmanda puan alamadıkları Galatasaray karşısında ilki başarmak istediklerini söyledi.

Mert Hakan Yandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un birlikte oynayan, iyi mücadele eden ve bu mücadelesini sahaya yansıtarak iyi sonuçlar alan bir ekip olduğunu belirtti.

Ekip olarak birlikte oynamaktan keyif aldıklarını dile getiren Mert Hakan, ligde puan cetvelinde iyi bir durumda oldukları için mutlu olduklarını aktardı.

Mert Hakan, henüz ligin başı olduğuna değinerek, "Devrenin sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan almak ve hedeflediğimiz yere ulaşmak istiyoruz. Takım olarak her şeyden keyif alıyoruz ve her şey bizim için iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Ligde ilk 7 haftada 3 kez gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başından beri Sivasspor'a katkı vermek istediğimi ve hücumcu bir orta saha olduğumu hep söylüyordum. Bu sene de gol atmak bana nasip oluyor. Takıma katkı veriyorsam benim için ne mutlu bana. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder ve daha çok katkı veririm. Daha çok puanlar toplayıp hep yukarıda kalırız diye düşünüyorum. Mert Hakan için çok şey değişti, geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ondan sonraki süreçte burada benim için çok iyi değildi. Bu takımdan ayrılmaya kadar gidebilirdi. Rıza hoca geldi ve bize güvendi. Bu sadece benim için değil, Erdoğan Yeşilyurt için de geçerli. Biz de kampa hazır gitmiştik, hocamız arkamızda durdu ve bize forma şansı verdi. Biz de onu mahcup etmemek için elimizden geleni yapıyoruz, hem kendimiz hem de takımımız için mücadele ediyoruz."

Gözü milli formada

Mert Hakan, hedeflerini sezon sonuna kadar maç maç belirlediğini, en büyük hedefinin tüm karşılaşmalarda kırmızı-beyazlı formayı giymek olduğunu söyledi.

Performansını devam ettirerek hedeflerine ulaşmayı arzuladığını aktaran Mert Hakan, "A Milli Takım için hocamız her maç bizi takip ediyor, inşallah o uygun gördüğünde bizi çağıracaktır. Her Türk insanı gibi benim de milli takımda forma giyme isteğim ve inancım var. İnşallah bunu başarırım ve gerçekleştiririm." diye konuştu.

Mert Hakan, İstanbul'un 3 büyük kulübünde forma giyme hedefinin de bulunduğunu ancak asıl amacının direkt Avrupa'ya gitmek olduğunu ifade etti.

"İlki başarmak istiyoruz"

Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmayı da değerlendiren Mert Hakan, şunları kaydetti:

"Bu sezon deplasmanda galibiyet alarak Sivas'a dönemedik. İnşallah bu bizim için ilk olur. Sivasspor bugüne kadar ligde Galatasaray'a karşı deplasmanda hiç puan alamadı. Bu sene işler iyi gidiyor ve bir ilki başarmak istiyoruz. Puan alabiliriz diye düşünüyorum, iyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Şans da yanımızda olursa puan veya puanlarla döneriz."

Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda ligi ilk 5 içerisinde bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Sivasspor, 2005-2006 sezonundan itibaren Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda yaptığı 13 maçta puan alamadı.

Mert Hakan: Galatasaraya karşı ilki başarmak istiyoruz

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Avrupa devleri Vedat Muriqi'yi izliyor!
Dani Alves'ten Fransa suçlaması!
Taner Ünlü: "Irkçılık kırmızı çizgi, asker selamı değil"
Euroleague'de bu hafta İspanyollara rakip oluyoruz!