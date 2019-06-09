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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.06.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Mert Günok’tan geçit yok

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Mert Günok’tan geçit yok

A Milli Takım’ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nun 3’üncü mücadelesinde de kalesinde gol görmedi. A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemleri’nde grubun favorisi Fransa’yı 2-0’lık skorla mağlup etti.

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3’üncü maçında son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Milliler 3 maçta 8 gol atarken, rakiplere gol izni vermedi.

MERT KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de geçen sezon 34 maçta forma giyen milli kaleci Mert Günok, kalesinde 22 gol gördü. 17 maçta kalesinde kalesini gole kapatan Günok, bu performansını A Milli Takım’a da yansıttı. 30 yaşındaki file bekçi, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nun 3’üncü karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

BİR KALECİDEN FAZLASI

Medipol Başakşehir’de gösterdiği performansla kariyerinin zirvesine çıkan Mert Günok, çalışmasının karşılığını aldı. Gösterdiği performansla uzun bir aradan sonra milli takım kalesinde görev alan Günok, hem kaledeki performansı hem de oyuna katkısıyla göz kamaştırıyor. Özellikle pas oyunundaki bağlantısıyla da takımına katkı sağlayan ve geriden oyun kurma özelliğine de sahip olan milli kaleci, geçen sezon ligde 34 karşılaşma sonunda yüzde 64’lük isabetli pas oranına sahip isim oldu. Günümüz futbolunda uzun pasların yerini, geriden oyun kurarak pas oyunun aldığı bu dönemde Mert Günok’un oyuna katkısı çalıştığı teknik direktörlerin de işini kolaylaştırıyor.


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