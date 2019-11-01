Mert Günok'tan ALS hastalarına destek!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMert Günok'tan ALS hastalarına destek!
GeriFutbol Mert Günok'tan ALS hastalarına destek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
01.11.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Mert Günok'tan ALS hastalarına destek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mert Günok'tan ALS hastalarına destek!

Medipol Başakşehir’in milli kalecisi Mert Günok, yeşil sahalarda gösterdiği başarılı performansının dışında toplumsal projelere verdiği destekle de adından söz ettiriyor. Mert, Maraton ve Spor Fuarı’nda kurulan ALS MNH Derneği standını ziyaret etti.

Medipol Başakşehir’in milli kalecisi Mert Günok, sahada gösterdiği başarılı performansının yanında toplumsal projelere de desteklerini sürdürüyor. Saha dışında da örnek bir sporcu profili çizen Günok, Maraton ve Spor Fuarı’nda kurulan ALS MNH Derneği standını gezdi.

Burada ALS hastası olan eski futbolcu İsmail Gökçek’i ziyaret eden milli kaleci, orada bulunan dernek üyeleriyle de sohbet etti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine (İHA) konuşan Mert Günok, ALS MNH Derneği’ne senelerdir destek vermeye çalıştığını belirterek, "Dernek Başkanı İsmail Gökçek’e amca diyorum çünkü çocukluğumdan beri tanıdığım ve eskiden babamın takım arkadaşı olduğu için. Benim çocukluğumu bilir. Onun oğulları Emre ve Mert de yakın arkadaşlarım. Senelerdir elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Ailecek destek vermeye çalışıyoruz. Umarım Allah bütün dertlerin çaresini verir. Zor bir hastalık. Daha önce Fenerbahçeli Sedat ağabeyimizi de bu hastalıktan dolayı kaybetmiştik. Elimizden geldiğince maddi ve manevi anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım çaresi de bulunur. Her sene burada kurulan standlarında olsun, kendi derneklerinde olsun ziyaretlerimi sunup, hem maddi hem de manevi anlamda destek verip kendilerini mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Maraton ve Spor Fuarı’nda çok güzel standların kurulduğunu ve dikkat çektiğini ifade eden 30 yaşındaki file bekçisi, "Hem İsmail amca hem de ALS MHN Derneği için buradayım. Herkese acil şifalar diliyorum. Hastalıklarla kurulan standlarda herkese kolay gelsin. Burada çok güzel işler yapıyorlar. Herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mert Günoktan ALS hastalarına destek

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle