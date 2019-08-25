Mert Günok maça damga vurdu
Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilse de kaleci Mert Günok maça damga vuran isimlerden biri oldu.
Mert bu kez bir kurtarışıyla değil bu kez yaptığı assitle gündeme geldi.
Başakşehir'i maçın 32. dakikasında Enzo Crivelli ile öne geçiren golün asistini kaleci Mert Günok yaptı.
Mert Günok böylece bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.
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Başakşehir'de Boşnak oyuncu Edin Visca da öne çıkan isimlerden biri oldu.
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