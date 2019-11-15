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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.11.2019 - 00:19, Son Güncelleme:

Mert Günok: Hedefimiz İngiltere'yi görmek

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Mert Günok: Hedefimiz İngiltere'yi görmek

A Milli Takımı'nın kalecisi Mert Günok, "Yarı final ve final maçı Wembley'de. Hedefimiz İngiltere'yi görmek." dedi.

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın kalecisi Mert Günok, uzun bir serüvenin sonunda şampiyonaya katılmayı garantilediklerini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mert, "Beklendiği gibi bir maç oldu. Rakibin iyi yaptığı organizasyonlar uzun toplardı. Bunu biliyorduk. Defans oyuncularımız elinden geleni yaptı. Gol yemedik, galip gelerek bugünü noktalamak istedik ama olmadı.Uzun bir serüven sonunda şampiyonayı garantiledik. Yazı iple çekeceğiz." fadelerini kullandı.

Grup liderliği şanslarının hala devam ettiğini hatırlatan deneyimli file bekçisi, "Grup liderliği şansımız devam ediyor. İlk hedef şampiyonaya kalmaktı, bunu başardık. Grup liderliği için bir maçımız daha var. Ne olur bilinmez, son maçı da kazanarak rakibimizin maçını bekleyeceğiz. Grup birincisi olarak gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda da kendilerine güvendiklerinin altını çizen Mert, "Yarı final ve final maçı Wembley'de. Hedefimiz İngiltere'yi görmek." diye konuştu.

Mert, EURO 2020'de de kaledeki yerini korumak için çok çalışması gerektiğinin bilincinde olduğunu vurgulayarak, "Uzun bir süre var. Öncelikle kulüplerimizde, takımlarımızı iyi temsil etmeliyiz. Milli oyuncu olduğumuzu unutmamalıyız. Yaza kadar kendimize iyi bakacağız. Herkes iyi performans sergilemeye çalışacak, yazın hakeden şampiyonada oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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