Mert Günok, Avrupa’nın dev kalecilerini solladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMert Günok, Avrupa’nın dev kalecilerini solladı
GeriFutbol Mert Günok, Avrupa’nın dev kalecilerini solladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
21.02.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Mert Günok, Avrupa’nın dev kalecilerini solladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mert Günok, Avrupa’nın dev kalecilerini solladı

Medipol Başakşehir’in file bekçisi Mert Günok, Avrupa’nın 5 büyük ligi de dahil olmak üzere Alisson Becker’den sonra gol yemeden en fazla maç bitiren isim.

Süper Lig'in lideri Başakşehir, bu sezon kalesinde sadece 11 gol görürken bunda kaleci Mert Günok'un da büyük payı var.

Kaleyi Volkan Babacan'dan devralan ve ligde 22 maçta da forma giyen Mert Günok, bu sekansta tam 13 kez kalesinde gol görmeden 90 dakikayı tamamladı. Mert böylece, sezon başında tam 75 milyon Euro karşılığında Roma'dan Liverpool'a giden Alisson Becker'den sonra bu alanda ikinci isim oldu.

Becker, 26 maçın 14 tanesini gol yemeden bitirdi. Mert bu performansıyla, Avrupa'nın 5 önemli ligindeki birçok ismi de geride bıraktı.

Bunlar arasında Atletico Madrid'in file bekçisi Jan Oblak, İnter'in Slovenyalı yıldızı Samir Handanovic, Manchester City'nin 40 milyon Euro'ya aldığı Ederson ve Chelsea'nin 80 milyon Euro karşılığı transfer ettiği, dünyanın en pahalı kalecisi unvanını elinde bulunduran Kepa Arrizabalaga da bulunuyor.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 154Beşiktaş - Fenerbahçe
    1
    MS1
    1,60
    4569kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

 

Diagne'ye daha fazla yüksek topFutbol yorumcusu Uğur Meleke Benfica - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Galatasaray'dan köy okuluna atkı, bere ve eldiven yardımı

Adem Büyük ve Jahovic'e ikişer maç ceza

F.Bahçe ve G.Saray'ın rakiplerinin iddaa oranı dibi gördü! Müthiş düşüş...

Sivasspor'un Antalyaspor hazırlıkları sürüyor