Mert Çetin'ten kırmızı kart açıklaması
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma forması giyen Mert Çetin, Napoli'yi 2-1 yendikleri ve kırmızı kart gördüğü karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Çetin, "Roma formasıyla ilk kez 11’de başlamanın sevincini yaşarken, son dakikada gördüğüm kırmızı kart için takımımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum. Forza Roma!" ifadelerini kullandı.
İşte Mert Çetin paylaşımı:
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