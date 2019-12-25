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Futbol
AA
25.12.2019 - 19:41, Son Güncelleme:

Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

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Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında İtalya'nın Roma ekibine transfer olan Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Mert Çetin'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtildi.

Genç futbolcunun, idman sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de sohbet ettiği aktarıldı. 

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Mert Çetinden eski takımı Gençlerbirliğine ziyaret


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Mert Çetinden eski takımı Gençlerbirliğine ziyaret

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