Mert Çetin kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Mert Çetin, son günlerde gündemdeki isimler arasında yer almaya devam ediyor. Henüz genç yaşına rağmen performansı ile dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin, transfer döneminde araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Mert Çetin kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Mert Çetin, 1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kariyerine Gençleribrliği alt yapısında başlayan Mert Çetin, Hacettepe kadrosuna bedelsiz olarak dahil olmuştur.
2017 yılına kadar bu takımda forma giyen Mert Çetin, 2017 yılında yeniden Gençlerbirliği kadrosuna bonservis bedeli olmadan dahil olmuştur.
Stoper mevkisinde forma giyen Yıldırım Mert Çetin, sağ ayağına hakimdir.
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