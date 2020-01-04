Mert Çetin için Galatasaray'a transfer cevabı!
Roma'da oynayan milli futbolcu Mert Çetin ile ilgilenen Galatasaray'a İtalya'dan transfer cevabı geldi.
Spor Arena Dış Haber | Stoper takviyesine yoğunlaşan Galatasaray'ın gündemine gelen Mert Çetin için kulübü Roma'dan transfer açıklaması geldi.
İtalya basınında çıkan haberlere göre Roma, Türk stoperi devre arasında göndermeyi düşünmüyor.
Roma'nın Mert Çetin'i kadroda tutmaya devam edeceği ve genç futbolcunun potansiyeline güvendiği belirtildi. Roma, Mert'i sezon başında 3 milyon euroya Gençlerbirliği'nden transfer etmişti.
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