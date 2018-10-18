Mert Akay: Bugünlerim ailemin eseri
Mert, “Basketbola annem Hülya Akay sayesinde Bahçeşehir Koleji Spor Okulu’nda başladım. Ailem beni hep destekledi” dedi.
Türk basketbolunun yakın gelecekteki en önemli isimlerinden biri olma potansiyeli taşıyan Darüşşafaka’nın 2000’li oyuncusu Mert Akay, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Mert’in yanıtlarından satırbaşları şöyle oldu:
- Basketbola 2006’da ilkokulda okuduğum Bahçeşehir Koleji’nin spor okulunda başladım. Annem Hülya Akay, lisede basketbol oynadığı için beni de spora yönlendirmek istemiş. Babam Mehmet Akay da bana çok destek oldu. Basketbolda geldiğim noktada bugünlerim, ailemin eseridir.
“ABD SEÇENEĞiM DE VAR”
- Önce 2011’de Efes’e gittim, oradan 2014’te Darüşşafaka’ya geçtim. Bana çok büyük emek veren koçum Tufan Sabah beni istemişti. Amacım, eğitim ve sporu hep bir arada götürmek... ABD’de okuma seçeneğim de var. Bu konuda örnek aldığım isimlerden biri de Şarunas Jasikeviçius’tur...
“ÖNCELİK: KENDİME DÜRÜST OLMAK”
Daçka’da, ‘takım hâlinde aile olabilmenin’ ne demek olduğunu öğrendiğini anlatan Mert, “Yaşam motton (parola) ne?” sorumuzu şöyle cevapladı:
- Kendime dürüst olmak... İnsan; bir şeylere inanıyor ve ona başkalarını inandırmaya çalışmıyorsa, başarılı olacaktır.
Genç yıldız hayalini ise, “Önce EuroLeague, sonra da NBA’de saygı duyulan ve sevilen bir oyuncu olmak” diye açıkladı.
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