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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
18.10.2018 - 01:48, Son Güncelleme:

Mert Akay: Bugünlerim ailemin eseri

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Mert Akay: Bugünlerim ailemin eseri

Mert, “Basketbola annem Hülya Akay sayesinde Bahçeşehir Koleji Spor Okulu’nda başladım. Ailem beni hep destekledi” dedi.

Türk basketbolunun yakın gelecekteki en önemli isimlerinden biri olma potansiyeli taşıyan Darüşşafaka’nın 2000’li oyuncusu Mert Akay, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Mert’in yanıtlarından satırbaşları şöyle oldu:
- Basketbola 2006’da ilkokulda okuduğum Bahçeşehir Koleji’nin spor okulunda başladım. Annem Hülya Akay, lisede basketbol oynadığı için beni de spora yönlendirmek istemiş. Babam Mehmet Akay da bana çok destek oldu. Basketbolda geldiğim noktada bugünlerim, ailemin eseridir.

“ABD SEÇENEĞiM DE VAR”

- Önce 2011’de Efes’e gittim, oradan 2014’te Darüşşafaka’ya geçtim. Bana çok büyük emek veren koçum Tufan Sabah beni istemişti. Amacım, eğitim ve sporu hep bir arada götürmek... ABD’de okuma seçeneğim de var. Bu konuda örnek aldığım isimlerden biri de Şarunas Jasikeviçius’tur...

“ÖNCELİK: KENDİME DÜRÜST OLMAK”

Daçka’da, ‘takım hâlinde aile olabilmenin’ ne demek olduğunu öğrendiğini anlatan Mert, “Yaşam motton (parola) ne?” sorumuzu şöyle cevapladı:

- Kendime dürüst olmak... İnsan; bir şeylere inanıyor ve ona başkalarını inandırmaya çalışmıyorsa, başarılı olacaktır.

Genç yıldız hayalini ise, “Önce EuroLeague, sonra da NBA’de saygı duyulan ve sevilen bir oyuncu olmak” diye açıkladı.

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