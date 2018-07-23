Mersin Büyükşehir Belediyespor ligden çekildi
Türkiye Basketbol 2. Lig ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligden çekilerek faaliyetlerine son verdi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2002 yılından beri çeşitli liglerde mücadele eden erkek basketbol takımının faaliyetlerine yönetim olarak son verme kararı alındığı belirtildi.
Takıma haksızlık yapıldığının savunulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kararın nedeni, geçen sezon bizimle beraber aynı ligde dahi mücadele etmemiş olan bir alt ligdeki bir takımın 2 lig birden atlatılarak lige alınmış olmasıdır. Kulübümüze yapılan bu haksızlıktan dolayı geçen sene çekilme kararı almış fakat oyuncularla yapmış olduğumuz anlaşmalar ve mağduriyetleri göz önüne alınarak uygulamaya geçilmemiştir. Yönetim olarak geçen yıl yaptığımız açıklamada bunu açıkça belirtmiştik. Bu nedenle erkek basketboluna yapılan yatırımın çok anlamlı olmadığını ve bu branştan çekildiğimizi kamuoyuna duyurur, saygılarımızı sunarız."
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