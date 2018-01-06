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Merseyside" derbisi Liverpool'un

İngiltere Federasyon Kupası'nda Liverpool, sahasında Everton'ı 2-1 yenerek dördüncü tura çıktı.

A.A
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Anfield Road Stadı'nda oynanan "Merseyside" derbisinde Liverpool, James Milner'ın 35. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Everton’ın 67. dakikada Gylfi Sigurdsson ile eşitliği sağladığı maçta Liverpool, yeni transferi Virgil van Dijk’in 84. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

Everton'ın 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı milli futbolcu Cenk Tosun, işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.
Ev sahibi ekipte Brezilyalı forvet Philippe Coutinho ve Mısırlı golcü Muhammed Salah sakatlıkları nedeniyle derbide forma giymezken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ile 75 milyon sterline Liverpool'a transfer olan Hollandalı Virgil van Dijk ilk 11'de sahaya çıktı. 

DerbiMerseyside derbisiPremier League

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