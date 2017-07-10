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Merkel'in programında sürpriz detay!

Almanya’da iktidarda yer alan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği, ülkede elektronik sporların gelişimi için uygun koşulları destekleyecek.

Hürriyet Haber
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Parti programının 45 ve 46.sayfalarında elektronik sporların gelişiminin destekleneceğini belirten özel bir madde ortaya çıktı.

Bu maddeye göre espor, sinema, spor, edebiyat ve tiyatro gibi kültürel bir unsur olarak görülüyor. Hatta Fransa gibi oyuncuların statüleri ve sözleşmeleriyle ilgili bir kararname üzerinde de çalışılıyor. Bu sayede oyuncuları korumak ve onları bir statü kazandırmak isteniyor.

Avrupa’da espor sahnesinde önemli bir ülke olan Almanya, League of Legends Championship Series (LCS), ESL One, IEM Köln, DreamHack Leipzig veya Gamescom gibi önemli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

 

 

 

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