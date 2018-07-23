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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.07.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

Merkel'den ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Mesut Özil açıklaması

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Merkel'den ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Mesut Özil açıklaması

Almanya Futbol Federasyonu ve Almanya Hükümeti, milli takımı bırakma kararı alan Mesut Özil hakkında açıklamalar yaptılar.

Mesut Özil'in milli takımdan ayrılma kararına Almanya Başbakanı Angela Merkel cephesinden ilk yorum geldi. Merkel, Özil'in kararına saygı duyduklarını belirterek onun milli takıma değer katan bir oyuncu olduğu vurgulandı.

Hükümet sözcülerinden Ulrike Demmer, "Başkan Merkel Mesut Özil'e büyük değer vermektedir. Milli takıma çokça katkıları bulunmuş bir oyuncudur. Şimdi de saygı duyulması gereken bir karar almıştır" diye konuştu. Sözcü ayrıca Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk'ün huzurlu bir şekilde yaşam sürdüğünün altını çizdi.

Adalet Bakanı Katarina Barley ise, "Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kaldığını ve federasyon tarafından kendisine sahip çıkılmadığını hissetmesi bir kırmızı alarmdır" diye konuştu.

"ÖZİL ENTEGRASYONDAN BAHSEDEMEZ"

Öte yandan Mesut Özil'in bu kararı Alman hükümeti tarafından negatif tepkiler de yarattı. Dışişleri bakanı Heiko Maas bu konunun çok büyütüldüğünü söyleyerek, "Britanya'da çalışan bir multi-milyonlerin Almanya'ya entegrason konusuyla ilgili söylediklerini dikkate değer bulmuyorum. Her ne olursa olsun gerçek saha içinde. Bir gerçek var ki Almanlar Dünya Kupası'ndan elendi ve Bay Özil'in Erdoğan ile fotoğraf çekilmesinin payı bunda yok denecek kadar az" diye konuştu.

FEDERASYON'DAN AÇIKLAMA

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanlığı, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu.

DFB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mesut Özil'in milli takımdaki üstün formundan dolayı müteşekkiriz. Ancak bize yöneltilen ırkçılık suçlamasını kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mesut Özil'in 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunda büyük katkı sağladığını belirten DFB Başkanlığı, "Mesut Özil Almanya formasıyla 92 maçta forma giydi ve milli takımdaki birçok başarıda pay sahibi oldu. Mesut Özil'in milli takımda devam etseydi mutlu olurduk ancak kararına saygı duyuyoruz. " değerlendirmesini yaptı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gurbetçi futbolcularla Londra'da bir araya gelmişti...Mesut Özil Almanya Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gurbetçi futbolcuları Mayıs ayındaki Londra gezisinde kabul etmişti.
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Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

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