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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Merih’ten tokat gibi yanıt! Marchisio'ya..

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İtalya Milli Takımı ve Juventus’un eski oyuncusu Marchisio, terör örgütünü destekledi. Ağzının payını ise milli oyuncumuz Juventuslu Merih verdi

Ordumuzun Kuzey Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı sürerken terör örgütü sempatizanlarının yönlendirmeleri de devam ediyor. İtalyan Milli Takımı ve Juventus'un eski oyuncusu Claudio Marchisio, haddini aşan bir paylaşım yaparken tokat gibi cevap, Juventus forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral'dan geldi.

Marchisio, Nazi işgali sırasında yazdığı günlüklerle sembol olan Anne Frank'in "Dünyanın ıssız bir yere dönüştüğünü görüyorum; bir gün bizi de yok edecek olan fırtınanın yaklaştığını duyabiliyorum. Milyonların acısını hissediyorum" sözlerini hatırlatıp "77 yıl sonra Türkiye, Suriye'deki Kürtleri bombalamaya başladı. Bu dünya toplumları için büyük utanç. Oradaki her kurbandan kendimizi sorumlu hissetmeliyiz" diyerek süreci çarpıttı.

Merih Demiral ise "Yurtta Sulh cihanda sulh" başlığı ile şu mesajı alıntı yaptı: "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/ YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek."

Kaptan bu kez sahada olacak
Kaptan bu kez sahada olacak!

Merih’ten tokat gibi yanıt Marchisioya..

Merih’ten tokat gibi yanıt Marchisioya..

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