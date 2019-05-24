Merih Juve'ye, piyango Alanya'ya!
Sezon başı transfer döneminde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla Alanyaspor'a transfer olan ve sonrasında Sassuolo’nun yolunu tutan Merih Demiral, Turuncu-Yeşilli takıma para kazandırmaya devam edecek.
Alanyaspor, Portekiz ekibine bonservis bedeli olarak 3.5 milyon Euro ödeme yaparken, başarılı futbolcunun İtalya'ya transferini ise 7 milyon Euro karşılığında gerçekleştirdi. Yarım sezonda Merih Demiral'dan 3.5 milyon Euro kar elde eden Alanyaspor'un yaz transfer sezonunda kulağı yine İtalya'da olacak.
Adı Juventus ile anılan Merih Demiral'ın İtalyan devine transferi gerçekleşmesi halinde Alanyaspor'un kasasına yine önemli bir giriş sağlanacak. Sassuolo’nun bu transferden 20 milyon Euro beklediği ifade edilirken, bu şartların gerçekleşmesi halinde yüzde 12.5 pay alacak Alanyaspor'un kasasına 2.5 milyon Euro daha girecek. (Ajansspor)
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