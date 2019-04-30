Merih Demirallı Sassuolo, galibiyeti Josef Sural'a armağan etti
Merih Demirallı Sassuolo, galibiyeti Josef Sural'a armağan etti
İtalya Ligi Serie A'nın 34. hafta maçında Sassuolo deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.
Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Melih Demiral maçta 90 dakika forma giydi. Merih'in 59. dakikada attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi.
Bu galibiyetle Sassuolo puanını 41'e çıkartarak 10. sıraya yükselirken, Fiorentina 40 puanla 12. sırada kaldı.
Öte yandan karşılaşmanın ardından Sassuololu futbolcular galibiyeti, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'a armağan etti. Merih sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soyunma odasında arkadaşlarıyla ellerinde 'Huzur içinde yat Josef Sural' yazılı formayla çektirdikleri fotoğrafla birlikte, 'Seni unutmayacağız güzel insan' notunu paylaştı.
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