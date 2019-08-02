Merih Demiral'dan Trabzonspor'un yeni transferi Fernandes'e övgü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMerih Demiral'dan Trabzonspor'un yeni transferi Fernandes'e övgü
GeriFutbol Merih Demiral'dan Trabzonspor'un yeni transferi Fernandes'e övgü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
02.08.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Merih Demiral'dan Trabzonspor'un yeni transferi Fernandes'e övgü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merih Demiral'dan Trabzonspor'un yeni transferi Fernandes'e övgü

Juventus'ta oynayan milli yıldızımız Merih Demiral, Sporting Lizbon döneminden takım arkadaşı olan Trabzonspor'un yeni transferi Ivanildo Fernandes'i değerlendirdi ve eski takım arkadaşının başarılı olacağına inandığını belirtti.

Yeni sezon öncesinde savunmasına seviye atlatmak isteyen ve bu bölgede rotasyon yaratmayı hedefleyen Trabzonspor, stoper transferinde mutlu sona ulaştı... Fırtına, Gaston Campi’nin ardından Sporting’in 23 yaşındaki savunmacısı Ivanildo Fernandes’in kiralanması için Portekiz temsilcisi ile her konuda anlaştı.

Genç futbolcu da önceki gece Trabzon’a geldi. Bordo-Mavili taraftarlar, başarılı oyuncuyu müthiş bir coşku ile karşıladı.

Fernandes’in sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Merih’in kaptanıydı

Merih Demiral’a Sporting’de kaptanlığını yapan Fernandes hakkıda “Sporting’de birçok maçta yan yana oynadık. Kendisi çok iyi futbolcu. Aynı zamanda çok da disiplinli bir isim. Mutlaka Trabzonspor’da başarılı olacaktır.” dedi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonsporda 5 isim kiralanıyor
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da 5 isim kiralanıyor

Sportif direktörün bile haberi yok!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde yöneten Bordo-Mavili yönetim, Fernandes için de benzer bir politika uyguladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Fernandes isminin duyulmaması ve maliyetinin artmaması adına hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Merih Demiral’ın menaceri Cenk Melih Yazıcı ile birlikte bizzat görüşmelerde yer alan Ağaoğlu, Sporting Başkanı Frederico Varandas ile anlaşmaya vardı.

Transfer görüşmelerinden Sporting Lizbon Sportif Direktörü Hugo Viana’nın bile haberinin olmadığı öğrenildi.

Merih Demiraldan Trabzonsporun yeni transferi Fernandese övgü

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Milli takıma ilanla teknik direktör arıyorlar
Adil Gevrek'ten Partizan yorumu
Nihat Özdemir'den açıklama: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"