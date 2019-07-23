Merih Demiral'dan İbrahim Tatlıses şarkısı
Milli savunmacı Merih Demiral, Juventus'un kampından İbrahim Tatlıses'in şarkısını okudu.
Sassuolo'dan İtalyan devi Juventus'a 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, Torino ekibinin kampında takım arkadaşlarına şarkı söyledi.
İbrahim Tatlıses'in Haydi Söyle şarkısını takım arkadaşlarına seslendiren Merih, neşeli anların yaşanmasına neden oldu.
Leonardo Bonucci, kaydettiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli savunmacı Merih Demiral, Juventus'un kampında İbrahim Tatlıses'in Haydi Söyle şarkısını seslendirdi.https://t.co/ac6RZp5Sn2 pic.twitter.com/NoxtBzZp7Z— Spor Arena (@sporarena) July 23, 2019
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