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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.07.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Merih Demiral'a vize engeli!

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Merih Demiral'a vize engeli!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacak.

Juventus’tan yapılan açıklamada, teknik direktör Maurizio Sarri yönetimindeki siyah-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarının Singapur, Çin ve Güney Kore’den oluşan Asya turu ile devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Juventus’un yeni transferi 21 yaşındaki defans oyuncusu Merih Demiral’ın Asya turunun ilk ayağı olan Singapur kısmına katılacağı, ikinci ayak olan Çin'e ise bu ülkeye girmek için gerekli olan vize alımındaki bürokratik engeller sebebiyle gidemeyeceği ifade edildi.
Merih'in, turun Singapur bölümü tamamlandıktan sonra takımdan ayrılarak İtalya'ya döneceği bildirildi.

Öte yandan, açıklamada, sol baldırından sakatlığı bulunan Giorgio Chiellini ile kendilerine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürecek Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca ve Aaron Ramsey'in de Asya turuna katılmayacağı kaydedildi.

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