Merih Demiral'a gün doğdu!
İtalya Serie A'da Atalanta'yı dün deplasmanda 3-1 yenen Juventus'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Maçın ardından yapılan tetkiklerde sakatlığı tespit edilen Douglas Costa, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Öte yandan maç esnasında omzu çıkan defans oyuncusu Matthijs de Light'in de salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Atletico Madrid mücadelesinde forma giymesinin şüpheli olduğu kaydedildi. Hollandalı futbolcunun çıkan omzu maç esnasında sağlık ekibi tarafından yerine oturtulmuş ve 21 yaşındaki yıldız oyuna devam etmişti.
YA RUGANI YA MERİH
De Light'in oynayamaması durumunda defans göbeğinde Leonardo Bonucci'nin partneri ya Demiral ya da Daniele Rugani olacak. Milli futbolcumuz Juventus'ta şans bulamıyor. Demiral Serie A'da sadece 1 maçta forma giydi.
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