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GeriFutbol Merih Demiral şoku! Juventus-Roma maçında sakatlandı
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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2020 - 23:07,Son Güncelleme:/

Merih Demiral şoku! Juventus-Roma maçında sakatlandı

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Merih Demiral şoku! Juventus-Roma maçında sakatlandı

Roma-Juventus maçında takımının ilk golünü atan Merih Demiral, 19. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı.

Karşklaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Bir süre oyuna devam etmek istese de, tedavisinin ardından oyun alanına dönemeyen Merih Demiral oyundan alındı ve yerini De Ligt'e bıraktı.

Yaşanan bu anların ardından yüreklerimiz ağızımıza gelirken Merih Demiral'ın durumunun yapılacak detaylı testlerin ardından belli olması bekleniyor.

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