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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Merih Demiral mı, Diego Godin mi? Hazırlık maçının iddaa'da öne çıkanı...
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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
24.07.2019 - 04:00, Son Güncelleme:

Merih Demiral mı, Diego Godin mi? Hazırlık maçının iddaa'da öne çıkanı...

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Merih Demiral mı, Diego Godin mi? Hazırlık maçının iddaa'da öne çıkanı...

Juventus'a transfer olan milli oyuncumuz Merih Demiral, bu sezon Inter'de ter dökecek olan Diego Godin ile hazırlık maçında karşı karşıya!Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...

JUVENTUS - INTER

- Tottenham'a Harry Kane'in orta sahadan 90+3'te attığı golle kaybeden Juventus'ta, milli oyuncumuz Merih Demiral da yeni takımıyla ikinci yarıda sahne almıştı.

- Matthijs de Ligt ve Adrien Rabiot da Torino ekibinde vitrine yeni çıkanlardandı...

- Inter ise Manchester United'a 1-0 yenildi. Tecrübeli stoper Diego Godin, o maçta forma giymemişti, bu sefer ilk 11'de olması bekleniyor.

- Chelsea'de Antonio Conte sonrası göreve gelen Maurizio Sarri, bayrağı Frank Lampard'a devrederken, iki İtalyan yeni takımlarında ilk kez kozlarını paylaşacak!

Merih Demiral mı, Diego Godin mi Hazırlık maçının iddaada öne çıkanı...

MİSLİ.COM ÜYELERİ JUVENTUS'A GÜVENİYOR!

Bu dev hazırlık karşılaşmasına Misli.com'dan iddaa oynayanlar, %65 gibi yüksek bir yüzdeyle Juventus'u kuponlarına eklemiş durumda... Juventus'un galibiyetine ise iddaa'da 1,50 oran belirlenmiş durumda.

Sürpriz sevenlerin de iddaa kuponlarında "tek farklı Juventus galibiyeti" görüyoruz... Bu tercihin oranı ise 3,25!

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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