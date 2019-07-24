Merih Demiral mı, Diego Godin mi? Hazırlık maçının iddaa'da öne çıkanı...
Juventus'a transfer olan milli oyuncumuz Merih Demiral, bu sezon Inter'de ter dökecek olan Diego Godin ile hazırlık maçında karşı karşıya!Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...
- Tottenham'a Harry Kane'in orta sahadan 90+3'te attığı golle kaybeden Juventus'ta, milli oyuncumuz Merih Demiral da yeni takımıyla ikinci yarıda sahne almıştı.
- Matthijs de Ligt ve Adrien Rabiot da Torino ekibinde vitrine yeni çıkanlardandı...
- Inter ise Manchester United'a 1-0 yenildi. Tecrübeli stoper Diego Godin, o maçta forma giymemişti, bu sefer ilk 11'de olması bekleniyor.
- Chelsea'de Antonio Conte sonrası göreve gelen Maurizio Sarri, bayrağı Frank Lampard'a devrederken, iki İtalyan yeni takımlarında ilk kez kozlarını paylaşacak!
MİSLİ.COM ÜYELERİ JUVENTUS'A GÜVENİYOR!
Bu dev hazırlık karşılaşmasına Misli.com'dan iddaa oynayanlar, %65 gibi yüksek bir yüzdeyle Juventus'u kuponlarına eklemiş durumda... Juventus'un galibiyetine ise iddaa'da 1,50 oran belirlenmiş durumda.
Sürpriz sevenlerin de iddaa kuponlarında "tek farklı Juventus galibiyeti" görüyoruz... Bu tercihin oranı ise 3,25!
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