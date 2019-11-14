Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın...
İzlanda ile 0-0 berabere kalarak Euro 2020'yi garantileyen Milli Takım'da Merih Demiral maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Maçta topu çizgiden çıkararak günün kahramanı olan Merih Demiral karşılaşma sonu, 'Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu zor zamanlarda insanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize! Taraftarlarımız bizi 90 dakika destekledi. EURO2020'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın' şeklinde konuştu.
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