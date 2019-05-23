Merih Demiral kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
Merih Demiral, transfer gündemindeki isimler arasında yer alıyor. Portekiz Ligi'nde forma giyen oyuncu, Alanyaspor ve Fenerbahçe kulüplerinin de formasını giymiştir. Peki, Merih Demiral kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler.
Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Henüz 11 yaşındayken Karamürsel İdmanyurduspor formasıyla yeşil sahalara çıkan Merih Demiral, 2011 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına dahil edilmiştir.
2016 yılında Portekiz ekibi AC Alcanenense kadrosuna bedelsiz olarak dahil oldu.
2017 yılında Sporting Lizbon tarafından kiralanan oyuncu, 2018 yılında 200 bin euro bedelle Lizbon ekibine satılmıştır.
Sporting Lizbon, Türk oyuncuyu 2018-2019 sezonu için Alanyaspor'a kiraladı. Bonservisi Sassuolo kulubünde olan Merih Demiral,
Stoper mevkisinde forma giyen 1,92 boyundaki Merih Demiral, her iki ayağına da hakimdir.
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