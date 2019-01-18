Merih Demiral kimdir kaç yaşında? Bonservisi Portekiz ekibinde!
Merih Demiral, futbolseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya devam ediyor. Fenerbahçe altyapısından çıkan Merih Demiral, Portekiz Ligi takımlarından AC Alcanenense'ye transfer olmuş ve sonrasında ligin önemli takımlarından Sporting Lizbon kadrosuna katılmıştır. Peki, Merih Demiral kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Henüz 11 yaşındayken Karamürsel İdmanyurduspor formasıyla yeşil sahalara çıkan Merih Demiral, 2011 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına dahil edilmiştir.
2016 yılında Portekiz ekibi AC Alcanenense kadrosuna bedelsiz olarak dahil oldu.
2017 yılında Sporting Lizbon tarafından kiralanan oyuncu, 2018 yılında 200 bin euro bedelle Lizbon ekibine satılmıştır.
Sporting Lizbon, Türk oyuncuyu 2018-2019 sezonu için Alanyaspor'a kiraladı.
Stoper mevkisinde forma giyen 1,92 boyundaki Merih Demiral, her iki ayağına da hakimdir.
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