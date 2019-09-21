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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.09.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

Merih Demiral, Juventus'la ilk maçına çıktı

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Merih Demiral, Juventus'la ilk maçına çıktı

İtalya Serie A'da 4’üncü hafta mücadelesinde Juventus, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Hellas Verona’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada milli oyuncu Merih Demiral da 90 dakika forma giyerek, Juventus formasıyla ligde ilk maçına çıktı.

İtalya Serie A’da 4’üncü hafta mücadelesinde Juventus, evinde Hellas Verona’yı ağırladı.

Karşılaşmanın 20’nci dakikasında konuk ekip Hellas Verona, Merih Demiral’ın müdahalesiyle penaltı kazandı ancak penaltıdan Veloso ile yararlanamadı. Penaltı sonrası direkten dönen top sonrası konuk ekip sağ kanattan tekrar atak yaptı. Sağ kanattan yapılan ortada defanstan seken top tekrar Veloso’nun önünde kaldı. İlginç pozisyon sonrası Veloso, meşin yuvarlağa gelişine vurarak müthiş bir gole imza attı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

31'inci dakikada Ronaldo'nun asistiyle golü bulan Ramsey, karşılaşmaya beraberliği getiren golü attı. İlk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada Cristiano Ronaldo, bu kez de penaltı atışıyla takımına katkı sağladı ve durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi Juventus mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 10’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

MERİH 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Juventus’un milli yıldızı Merih Demiral, Juventus formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan yıldız oyuncu, maçın 20’nci dakikasında ceza sahası içinde Di Carmine’ye arkadan yaptığı müdahale sonrası penaltıya neden oldu. Yaptırdığı penaltı sonrası iyi bir oyun ortaya koyan Demiral, İtalya kariyerindeki ilk maçında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

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