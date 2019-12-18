Merih Demiral ilk 11'de | Sampdoria - Juventus

Udinese engelini ilk yarıda bulduğu gollerle geçen Juventus, hafta içi mesaisinde Luigi Ferraris'te Sampdoria'ya konuk oluyor.

Serie A'da Milli futbolcumuz Merih Demiral, üst üste 3. kez Juventus'ta ilk 11'de şans buldu. Juventus'un Sampdoria ile karşılaştığı maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisi ile anbean takip edebilirsiniz.

İlk 11...

Juventus'un ilk 11'i : Buffon, Danilo, Bonucci, Merih Demiral, Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala, Higuain, Ronaldo

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, El Clasico'yu değerlendirdi...

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