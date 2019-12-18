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GeriFutbol Merih Demiral ilk 11'de | Sampdoria - Juventus
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Futbol
18.12.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Merih Demiral ilk 11'de | Sampdoria - Juventus

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Merih Demiral ilk 11'de | Sampdoria - Juventus

İtalya Serie A'da Merih Demiral'ın oynadığı maçta Juventus, Sampdoria deplasmanında...

Udinese engelini ilk yarıda bulduğu gollerle geçen Juventus, hafta içi mesaisinde Luigi Ferraris'te Sampdoria'ya konuk oluyor.

Serie A'da Milli futbolcumuz Merih Demiral, üst üste 3. kez Juventus'ta ilk 11'de şans buldu. Juventus'un Sampdoria ile karşılaştığı maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisi ile anbean takip edebilirsiniz.

Merih Demiral ilk 11de | Sampdoria - Juventus

İlk 11...

Juventus'un ilk 11'i : Buffon, Danilo, Bonucci, Merih Demiral, Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala, Higuain, Ronaldo

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Merih Demiral ilk 11de | Sampdoria - Juventus

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