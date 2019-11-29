Merih Demiral EURO 2020 Elemeleri en iyi 11'inde
Milli futbolcumuz Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.
EURO 2020 Finallerinde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımızda, elemelerde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Merih Demiral, UEFA tarafından elemelerin en iyi 11'ine seçildi.
EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i şöyle:
Pyatov, Ramos, Merih Demiral, Sigurdsson, Kousoulos, Bernardo Silva, Wijnaldum, Zahavi, Sterling, Kane, Depay.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle