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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.11.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Merih Demiral çizgiden çıkardığı topu anlattı!

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Merih Demiral çizgiden çıkardığı topu anlattı!

Milli takımın yükselen yıldızı Merih Demiral, İzlanda maçında çizgiden çıkardığı topun hikayesini anlattı. Demiral, topun oraya gideceğini hissettiğini söyledi.

İzlanda maçında Magnusson’un son dakikalardaki kafa vuruşunu çizgiden çıkaran Merih Demiral, o kader anını ve tarihi geceyi anlattı.

Genç stoper, “Kaybetsek Andorra maçı bile bizim için zor olabilirdi. Hak ettiğimiz sevinci yaşadık ve tribünde olan taraftarımıza da yaşattık. Soyunma odasında Hakan ağabey, Cenk ağabey ve Cengiz Ünder çiftetelli oynuyordu. EURO 2020’de görüşmek üzere” ifadesini kullandı.

"İçime doğdu..."

“Avrupa Şampiyonası’na giderek halkımızı bu zor günlerde mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah devamı da gelecek. Elemelerde nasıl mücadele ettiysek, pes etmeden oynadıysak, EURO 2020’de de aynı şekilde oynayacağız, kimsenin şüphesi olmasın” diyen Merih çizgiden çıkardığı topla ilgili olarak ise şunları söyledi: “İçime doğdu. Topun oraya gideceğini hissettim ve uzaklaştırarak görevimi yaptım. Şükürler olsun.”

"Milli forma kutsal"

Milli formanın kendisi için çok kutsal olduğunu belirten Merih Demiral, “Yıllarca bunun hayaliyle yaşadım. Formanın hakkını terimin son damlasına kadar vermek istiyorum” diye konuştu. Savunmada birlikte oynadıkları Çağlar Söyüncü ile ilgili olarak ise Merih, “Dünyanın en önemli liglerinden birinde, önemli bir takımında oynuyor. Çağlar ile iyi bir uyum yakaladık ve bu da oyunumuza yansıdı. Çok önemli bir savunma hattına sahibiz ve tüm oyuncularımız çok kaliteli” dedi.

Merih Demiral çizgiden çıkardığı topu anlattı

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