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GeriFutbol Merih Demiral asist yaptı, Juventus 3 golle kazandı!
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Futbol
15.12.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

Merih Demiral asist yaptı, Juventus 3 golle kazandı!

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Merih Demiral asist yaptı, Juventus 3 golle kazandı!

Juventus, Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği mçta Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

Serie A'da 16. hafta maçında Juventus ile Udinese karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 9. dakikasında Ronaldo ile öne geçen Juventus, 37. dakikada Portekizli yıldız ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıda son sözü 45. dakikada Leonardo Bonucci söyledi. Golün asistini yapan isim ise Merih Demiral oldu.

Udinese, 90. dakikada Pussetto ile skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Udinese'yi mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Juventus'ta milli oyuncu Merih Demiral maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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