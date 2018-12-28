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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.12.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

'Merhaba gardaş' diyerek gelmişti! Robinho...

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'Merhaba gardaş' diyerek gelmişti! Robinho...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varan, gole dönük orta saha oyuncusu Robinho, Demir Grup Sivasspor'da forma giydiği 30 lig maçında rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

Atletico Mineiro Kulübü'nden geçen sezonun devre arası Sivasspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız, kırmızı-beyazlı formayı ilk kez ligin 19. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının 74. dakikasında giydi.

Kısa sürede dönemin teknik direktörü Samet Aybaba'nın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Robinho, Sivasspor'daki kariyeri boyunca görev yaptığı teknik direktörler Tamer Tuna ve Hakan Keleş'in de gözdesi oldu.

Robinho, geçen sezon 14 maçta 907 dakika sahada kalarak, kırmızı-beyazlı forma altında 4 gole imza attı.

aşarısıyla dikkatleri çeken Brezilyalı futbolcu, bu periyotta 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sezon ise 16 maçta bin 419 dakika sahada kalmayı başaran 34 yaşındaki Robinho, Bursaspor (2), Evkur Yeni Malatyaspor (2), MKE Ankaragücü (2) ve Galatasaray (2) maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Başarılı futboluyla futbolseverlerin beğenisini toplayan golcü oyuncu, 1 kırmızı, 4 de sarı kartla cezalandırılarak, Sivasspor'un hırçın futbolcuları arasında yer aldı.

- "Merhaba gardaş" diyerek sözleşme imzalamıştı

Parlak kariyerinin ardından transfer olduğu Sivasspor'da, 23 Ocak'ta 4 Eylül Stadyumu'nda yaklaşık bin kişinin önünde imza törenine katılan Robinho, sahaya "Merhaba gardaş" diyerek çıkmış, taraftarın gönlünde adeta taht kurmuştu.

Bu sözleşmeyle Sivasspor'un ve Sivas'ın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayan Robinho, renkli kişiliğiyle taraftarların sevgisini kazanmıştı.

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