Meraklıları için büyük sürpriz!

İşte size League of Legends kariyerinizde oldukça yardımcı olacak A'dan Z'ye bir sözlük. Meta-LoL sitesi tarafından hazırlanan bu kılavuz sayesinde işiniz oldukça kolaylaşacak.

#0-9

1e1, 1vs1: Oyuncuların birbirlerini duelloya davet etmesi

2’de 2: 10 saniye içerisinde 2 rakip oyuncuyu birden katletmek

3’te 3: Azami 10 saniyelik periyotlarda 3 rakip şampiyon katletme durumu

4’te 4: Azami 10 saniyelik periyotlarda 4 rakip şampiyon katletme durumu

5’te 5: Azami 10 saniyelik periyotlarda 5 rakip şampiyon katletme durumu (4. şampiyon katledildikten sonra periyot sayacı 30 saniyeye çıkar.)

#A

AA (Auto Attack): Şampiyonların yapmış olduğu normal saldırılar, düz vuruşlar, otomatik saldırılar

Ability: Yetenek. Tüm şampiyonlarda 4 aktif ve 1 pasif olmak üzere çeşitli etkilere sahip olan büyülerin tamamına verilen isim

Ace: Katliam. Rakip takımdaki tüm şampiyonların öldürülmesi

Active: Aktif. Üzerine tıklanarak veyahut bağlı bulunduğu tuşa basılarak etkin hale getirilen eşyalar, büyüler.

AD (Attack Damage): Saldırı Gücü. Oyundaki tüm şampiyonların otomatik saldırısını ve bazı şampiyonların bazı yeteneklerinin etkisini arttırmaya yarar.

ADC (Attack Damage Carry): Saldırı Gücü Taşıyıcısı

AFK (Away From Keybord): Klavye başında olmama durumu. Oyunu oynamayı bırakmış oyuncular için kullanılan bir tabirdir.

Aggro: Yapay zeka ile oluşturulmuş birimlerin(kule, minyon, canavar) saldırırken uyguladığı hedef önceliği

All Chat: Yazdıklarınızın karşı takım oyuncuları tarafından da okunabileceği sohbet alanı

AOE (Area of Effect): Alan etkili

AP (Ability Power): Yetenek Gücü. Genellikle büyü hasarı kimi zamansa fiziksel hasar veren bazı şampiyon yeteneklerinin etkisini arttırmaya yarar.

ARAM (All Random All Mid): Şampiyonların rastgele seçildiği ve herkesin ortadaki koridordan gittiği oyun tarzı.

Armor: Zırh. Şampiyonun alacağı fiziksel hasarı 100/(100+Zırh) formulü ile düşüren değer.

ARP (Armor Penetration): Zırh Delme. Rakipbin sahip olduğu zırh miktarını düşürür ve dolaylı yoldan sizin fiziksel hasarınızı arttırır.

AS (Attack Speed): Saldırı Hızı. Oyundaki tüm şampiyonların otomatik saldılarını hızlandırır ve bazı şampiyonların bazı yeteneklerinin etkisini arttırır.

Asist: Bir rakip şampiyon katledilirken son vuruşu yapmaksızın dost şampiyona doğrudan ya da dolaylı olarak yardım etmek

Assasin: Anlık çok hasarlar çıkartıp rakibin savunmasız şampiyonlarını kolayca aradan çıkartabilen ve bunun yanında kaçış mekaniği de bulunan şampiyonlara verilen addır. Bu şampiyonların bir diğer özelliği ise kırılgan olmalıdır. (Örn: Zed)

Aura: Hare. Yakınındaki şampiyonlara sağlanan pasif etkiler

#B

Backdoor: Arka Kapı. Rakibin uzak olduğu noktalarda onları gafil avlayarak kule veya nexuslarını yıkma eylemi.

Bait: Yemelemek. Rakip takımdaki oyuncularına, içersinde bulunulan durumun onların avantajınaymış gibi davranıp, onları kandırmak, tuzağa düşürmek.

Baron: Baron Nashor. Oyunun ortasında bulunan nehirin üst tarafında bulunan efsanevi orman canavarı. Katledilmesi halinde son vuruşu yapan oyuncunun takımına güçlendirmeler sağlar. Katledilten 6 dakika sonra tekrar doğar.

Base: Şampiyonların oyuna başladığı ve B tuşu ile geri döndüğü ana mekan. Eşyaları satın alabilecekleri market de burada bulunur.

BB (Bye Bye): Görüşürüz, hoşça kal

BG (Bad Game): Kötü Oyun. Zevk vermeyen ve kalitesiz oyunların ardından kullanılan tabirdir. Kazanma veya kaybetme şartı yoktur.

Blind: Kör etme

Blue: Mavi. Mavi güçlendirmenin kısaltılmış hali olarak kullanılır. Katledilmesi halinde son vuruşu yapan şampiyona %10 bekleme süresinde azalma, seviye başına yetenek gücü ve mana/enerji yenileme güçlendirmeleri sağlar.

Bot: Yapay zeka tarafından yönetilen şampiyonlar

Bot (Bottom): Oyunun aşağı tarafında bulunan koridora verilen isim

BRB (Be Right Back): Hemen döneceğim

Bronze: Bronz liginde bulunan oyunculara ve ligin kendisine verilen addır

Brush: Çalı. Karakterlerin içine girdiği zaman yalnızca içerideki diğer karakterler tafından görülmesine imkan sağlayan büyük ve uzun otlar. Genellikle saklanmak veya rakibi şaşırtmak için kullanılır.

BT (The Bloodthirster): Kanasusamış isimli eşyanın İngilizce kısaltması

Buff: Güçlendirme

Burst: Ani yüksek hasar

#C

Care: Dikkatli olmak. Tehlikeli bir durumun öngörülmesi durumunda kullanılan tabir.

Carry: Taşıyıcı. Takımını galibiyete sırtlayıp götüren şampiyon veya oyunculara verilen ad

Caster: Düz vuruştan ziyade uzak menzilli yetenek setleriyle etki gösteren şampiyonlara verilen ad

CC (Crowd Control): Kitle Kontrol

CDR (Cooldown Reduction): Bekleme Süresinde Azalma tabirinin İngilizce kısaltmasıdır. Yeteneklerin bekleme sürelerini azaltır. Sahip olunabilinecek azami Bekleme Süresinde Azalma miktarı %40’dır(Zeka Kabiliyeti ile %45’e çıkabilir).

Challanger: Şampiyonluk. Ustalık liginin bir seviye üstünde bulunan ve yalnızca 200 kişiyi içinde barındıran sunucunun en iyi oyuncularının bulunduğu ligdir.

Champion: Şampiyon. Kendine özgün 4 aktif 1 pasif özelliği bulunan, oyun içerisinde yönetmekle hükümlü olduğunuz karakterler

Channeling: Odaklanma. Bir şampiyon yeteneği veya sihirdar büyüsünü kullanmak için beklenilen süre. Bu süre zarfında ilgili şampiyon bazı kitle kontrol etkilerine maruz kalması durumunda yetenek veya büyü bozulur.

Charm: Ayartma

Chase: Kovalamak. Kaçmakta olan rakip şampiyonun arkasından ısrarcı bir şekilde takip etme eylemi

Clairvoyance: İngilizce Duru Görü Sihirdar Büyüsü

Clarity: İngilizce Berrak Zihin Sihirdar Büyüsü

Cleanse: İngilizce Arındır Sihirdar Büyüsü

Counter: Karşıt hamle. Rakibin yapmış olduğu herhangi bir hamleye üstün gelecek başka bir hamle yapmak

Counter Gank: Karşıt baskın. Rakip ormancının baskın yapmış olduğu koridora sizin ormancınızın gelerek size yardım etme durumu veyahut tam tersi.

Counter Jungle: Rakip takımın orman canavarlarını katletmek ve rakip takım ormancısının geriye düşmesini sağlamak

Counter Pick: Karşıt seçim. Rakip takım oyuncusunun almış olduğu şampiyona ters gelen bir başka şampiyon tercih ederek ona üstün gelme amacıyla yapılmış seçim.

Creep: Dota oyuncuları tarafından minyonlara verilen isim

CS (Creep Score): Katledilen minyon sayısı.

Custom Game: Özel Oyun. Oyuncusu sayısı, harita, oyuncu türü gibi seçimlerin oyun kurucusu tarafından yapıldığı şifre ile kısıtlanabilen oyun türü

#D

Damage: Hasar. Rakip birimlere etki eden ve onların canının azalmasına sebep olan eylemlerin tümüne verilen ad

DC (Disconnect): Bir oyuncunun bağlantısının kesilme durumu

Debuff: Zayıflatma, dezavantaj. Birimler üzerinde uygulanan olumsuz etkiler.

Delay: Sunucudan veya sizin internetinizden kaynaklanan gecime durumu

Diamond: Elmas liginde bulunan oyunculara ve ligin kendisine verilen addır

Disengage: Takım savaşı başladıktan sonra takım savaşını durdurmaya veya kaçmaya yönelik hareketler. (Örneğin: Janna ve Gragas ultileri)

Dive: Rakip kule menzili içerisinde veya eşdeğer tehlikeli bir alandaki rakibi katletme teşebbüsü

Division: Küme. Liglerin içinde bulunan sıralama ölçütüne verilen addır. Ustalık ve Şampiyonluk ligi hariç tüm liglerde 5 adet küme bulunur. Bir üst kümeye çıkmak için 100 puan elde etmek ve 100 puandayken yaptığınız 3 maçın 2’sini yenmek gerekir.

DOT (Damage Over Time): Zamanla alınan hasar

Double Kill: 2’de 2’nin İngilizce karşılığı

DPS (Damage Per Second): Bir saniye başına verilen ortalama hasar.

Duo: Çift, ikili.

#E

Early: Erken. Oyunun erken safhasından bahsederken kullanılan tabir

Effective Health: Zırh ve Büyü Direncinin sağladığı dayanıklılık göz önünde bulundurularak hesaplanan can değeri

Elo: Eski bir satranç sıralama sistemidir. İsmini Arpad Elo’dan alır. Karşılaşmalı oyunlarda eşdeğer rakipleri aynı maça sokabilmek için kullanılır. Maç sonucuna göre bireyler elo(puan) kazanır veya kaybeder. Elo sistemi, birkaç sezon önce yerini Lig sistemine bırakmıştır ancak Hidden Elo(Görünmeyen Elo) olarak arka planda etkinliğini hala sürdürmektedir.

Elo Hell: Yükselmenin fazlasıyla zor olduğu düşünülen ligler için kullanılan tabir

Engage: Takım savaşı başlatmak üzere rakip takımın üzerine yönelmek. Genellikle hızlı bir şekilde konum değiştirebilen veya uzak mesafeden kitle kontrol etkisiyle rakip takımı durdurabilen şampiyon tarafından yapılır. (Örneğin Hecarim ve Sejuani Ultileri)

EP5 (Energy Per 5 Second): 5 saniye içerisinde pasif olarak kazanılan enerji değeri. (Rünler ve mavi güçlendirme ile arttırılabilir.)

Executed: Rakip şampiyonlardan hasar almaksızın katledilmek.

Exhaust: İngilizce Bitkinlik Sihirdar Büyüsü

#F

Face Check: Bir oyuncunun görmediği bir noktaya direkt olarak kendi şampiyonu ile bakması durumu

Farm: Minyon ve canavar katlederek seviye ve altın kazanma işlemi

FB (First Blood): Oyunda dökülen ilk kan. +100 Altın kazandırır.

Fed: Beslenmiş. Minyon, şampiyon veya canavar katlederek rakip takım oyuncularından daha fazla altın ve seviye kazanmış olma durumu

Feed: Beslemek. Rakip takım şampiyonlarına karşı olması gerektiğinden fazla ölerek onları altın ve seviye yönünden öne geçirme durumu.

Fighter: Büyücü ve nişancıdan daha dayanıklı, tanktan daha az hasar yapan, uzun soluklu mücadelelerde başarı gösteren şampiyon türüdür.

Flank: Kuşatma esnasında bir şampiyonun, rakip takımın arkasına, ışınlan veya koşarak gidip ve takım savaşı başlatması durumu.

Flash: Sıçra. Gözle görülemeyecek kadar hızlı bir şekilde yer değiştirmenizi sağlayan oyunun en popüler sihirdar büyüsü.

Flee/Flee: Korkutma

Focus: Odaklanma. Strateji doğrultusunda bir karakter ya da birime öncelik verme durumu

FPS (Frame Per Second): Oyun oynarken ekranınızda oluşan karelerin saniye başına değeri. Bu değerin düşmesi oyununuzun akıcılığını etkiler ve kasmalara sebep olur.

Freeze: Dondurmak. Bir koridordaki oyuncunun rakip minyonları kendi tarafında toplayıp rakip oyuncunun minyon katletmesini zorlaştırmak amacıyla uygulanan stratejiye denir.

#G

GA (Guardian Angel): Koruyucu Melek isimli eşyanın İngilizce kısatlması

Game Over: Oyun Bitti.

Gank: Baskın. O an orada olmaması gereken bir şampiyon tarafından bir koridora veya belirli bir bölgeye yapılan baskınlara verilen ad

Get Rekt: Rakip takım oyuncusunu alt ettikten sonra onun moralini bozmak adına kullanılan tabir.

GG (Good Game): İyi oyun. Zevkli ve kaliteli bir oyundan sonra kullanılan tabir. Oyunun kazanılması ya da kaybedilmesi kriter değildir.

Ghost: İngilizce Hayalet Sihirdar Büyüsü

GJ (Good Job): İyi iş. Başarılı bir iş çıkartmış oyuncuyu taktir etme amacıyla kullanılan tabir.

Global: Haritanın hergangi bir yerinden kullanılan yeteneklere verilen ad

Gold: Altın / Altın liginde bulunan oyunculara ve ligin kendisine verilen addır

Grievous Wounds: Ağır Yara

#H

Harass: Rakip takım şampiyonlarına riske girmeden ufak ufak hasar verme durumu. Genellikle uzun menzilli şampiyonlar tarafından yapılır.

Hard CC: Ağır Kitle Kontrol Etkisi. Sersemletme, kışkırtma gibi rakibin şampiyon kontrolünü tamamıyla elinlen alan kitle kontrol etkilerine verilen ad.

Heal: İngilizce Şifa Sihirdar Büyüsü

Help: Yardım. Sıkıntılı bir durum içerisinde bulunmanız halinde takım arkadaşlarınızdan destek istediğinizi belirtmek için kullanılan tabir

Hero: Şampiyonlara diğer oyunlarda verilen ad

High Risk High Reward: Yüksek risk, yüksek kazanç anlamına gelen deyim.

Hook: Rakip şampiyonu bulunduğu yerden alıp kendine doğru çeken şampiyon yeteneklerine verilen genel ad. Bkz: Blitzcrank Q

HP (Hit Point): Can değerinin İngilizcedeki kısaltması

HP5 (Health Per 5 Second): 5 saniye içerisinde pasif olarak kazanılan can değeri. (Eşyalar, şampiyon yetenekleri ve kabiliyetler ile arttırılabilir.)

Hybrid: Hem fiziksel hem de büyü hasarı verebilen şampiyonlar için kullanılan tabir

Hypercarry: Hiper Taşıyıcı: Oyunun başındaki gücü az olan ancak oyunun ilerlemesiyle aşırı güçlenen ve oyunu taşıma potansiyeli yüksek olan şampiyonlara verilen ad. (Bkz: Vayne)

#I

IE (Infinity Edge): Ebedi Kılıç isimli eşyanın İngilizce kısaltması

Ignite: İngilizce Tutuştur Sihirdar Büyüsü

INC (Incoming): Geliyor. Bir rakibin size doğru geldiğini işaret eden bildirim.

Instalock: Kör seçimli oyun modlarında takım arkadaşlarıyla irtibata geçmeden şampiyon seçmek

Instalocker: Kör seçimli oyun modlarında takım arkadaşlarıyla irtibata geçmeden şampiyon seçen kişi

Invade: Haritanın rakibe ait bir bölümünü ele geçirme girişimi

IP (Influence Point): İtibar Puanı. Her oyunun sonunda oyunun sonucu ve süresine bağlı olarak kazanılan puandır. Şampiyon, rün, rün sayfası ve bazı sihirdar simgelerini satın almak için kullanılır.

Inhibitor: Her üç koridorda 3’er kulenin arkasına sığınmış, yok edilmesi halinde 3 dakikalığına rakibin süper minyon üretmesini sağlayacak olan yapılar

#J

Juke: Kandırmak. Bulunduğunuz yer ya da yapacağınız hareket ile ilgili olarak yapmış olduğunuz rakibi aldatma eylemine verilen ad

Jungle: Orman. 3 koridor arasında bulunan ve içerisinde çeşitli canavarlar bulunan alan.

Jungler: Ormancı. Seviye ve altın gereksinimini ormandaki canavarlardan sağlayan ve ihtiyaç halinde takım arkadaşlarına yardımda bulunan şampiyon rolü

#K

Kill: Bir rakip şampiyon katletme

Kit: Bir şampiyonun sahip olduğu yeteneklerin tümü

Kite: Rakip şampiyondan kaçarken ona hasar verme ve kendine yaklaşmasına engel olma durumu

KS (Kill Steal): Dost şampiyonun rakip şampiyonu katledeceği sırada sadece son vuruş yaparak alacağı altın miktarını düşürme durumu

#L

Lag: Sunucudan veyahut sizin internetinizden kaynaklı olarak yaşamış olduğunuz gecikme ve durakma durumlarına verilen ad

Lane: Sihirdar Vadisinde 3, Uğursuz Korulukta 2, Sonsuz Uçurumda 1 adet bulunan, üzerinden minyonlar geçen ve kuleler ile korunan koridorlara denir.

Lane Swap: Koridor değiştirme. Yukarı koridordaki oyuncunun aşağı koridora, aşağı koridordaki oyuncuların ise yukarı koridora gitme durumuna verilen addır. Koridorda karşısında oynayacakları şampiyonların onlara ters gelmesi ya da spesifik bir şampiyonun altın/deneyim kazanımını kolaylaştırma/zorlaştırma isteminin gerçekleştiği durumlarda uygulanan bir stratejidir.

Laning: Oyunun erken safhalarında koridorda geçirilen süre

Late: Geç. Oyunun geç safhalarından bahsederken kullanılan tabir

League: Lig. Elo sisteminin oyundan kaldırılmasından sonra Riot Games tarafından özel olarak tasarlanan oyuncu sıralama sistemidir. Oyunda 7 farklı lig(Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Elmas, Ustalık, Şampiyonluk) bulunmaktadır. Her ligin içerisinde 5 farklı küme bulunur.

Leave: Oyun henüz bitmemişken oyunu terk etme durumu.

LH (Last Hit): Bir minyona ya da canavara yapılan son vuruş sonrasında altın kazanmak

Life Steal: Can çalma. Can çalmaya sahip olan şampiyonların yapmış olduğu otomatik saldırılar, ilgili şampiyonun canını belirli bir oranda yeniler.

LoL (Laughing out Loud): İngilizce sesli gülme anlamına gelen kısaltma

Lost: Yenilgi

LvL(Level): Seviye. Şampiyonların sahip olduğu seviyeyi sembolize eder. Alınan her seviye şampiyon değerlerini güçlendirirken onlara bir yeteneğinin güçlendirme seçeneğini sunar. Bir şampiyon azami olarak 18. seviyeye ulaşabilir.

LW (Last Whisper): Son Fısıltı isimli eşyanın İngilizce kısaltması

#M

Mage: Yetenek kitleri genellikle yetenek gücünden faydalanan ve yüksek hasar potansiyeli taşıyan şampiyon türüne denir

Magic Damage: Büyü hasarı. Oyundaki 3 hasar türünden biridir. Genellikle yetenek gücünden faydalanan yetenekler tarafından verilir. Büyü hasarının miktarı rakip ünitenin sahip olduğu büyü direnci ile düşürülebilir. [Formül: 100/(100+Büyü Direnci)]

Main Champion: Bir oyucunun hakimiyet seviyesini maksimuma çıkarttığı ve en iyi şekilde oynadığı şampiyon veya şampiyonlar

Map: Harita. Oyunun oynanmış olduğu alanın tümü.

Map Awereness: Harita farkındalığı. Mini haritadan diğer oyuncuların ne yaptığını sıklıkla takip etme durumu

Map Control: Harita kontrolü. Harita üzerinde totemler veya kuleler iler sağlanmış olan alan ve bunun kullanımı.

Market: Eşya alıp satmanıza yarayan her iki ana mekanda bulunan dükkanlar.

Marksman: Nişancı. Saldırı menzili 500’den fazla ve yetenek kitinin çoğu saldırı gücünden faydalanan şampiyon türüdür. Hasar potansiyeli yüksek ancak dayanıklılıkları azdır.

Master: Ustalık. Elmasın bir seviye üstünde bulunan lige verilen addır

Masteries: Kabiliyetler. Şampiyonun ihtiyaç duyduğu özelliklere göre şekillendirilebilen sahip olunan sihirdar hesabı seviyesiyle kazanılan özel güçlendirmelerdir. Hıs, Maharet ve Azim olmak üzere 3 ana ağaç üzerinde toplanmışlardır. En fazla 30 adet kullanılabilirler.

Mastery Pages: Kabiliyetlerin bulunduğu sayfalar. Bir oyuncunun en fazla 20 adet Kabiliyet sayfası olabilir.

Meta: Oyunun mevcut düzeninin tamamı. Moda tabirinin oyun dünyasındaki karşılığı

Mia (Miss in Action): Haritada gözükmeyen ve nerede olduğu belli olmayan rakip şampiyonların bildiriminde bulunmak için kullanılan kısaltmadır

Mid: Oyunda bulunan 3 koridordan ortada bulunanı

Mid Laner: Oyunun erken safhasında orta koridorda altın ve seviye kazanan oyuncu

Mini Map: Diğer oyuncuları, minyonları ve alanları görmenizi sağlayan küçük ölçekli harita

Moba (Multiplayer Online Battle Arena): Çok oyunculu çevrimiçi savaş alanı. LoL, Dota, Smite gibi koridor oyunlarına verilen ad.

MP5 (Mana Per 5 Second): 5 saniye içerisinde pasif olarak kazanılan mana değeri. (Eşyalar, şampiyon yetenekleri ve kabiliyetler ile arttırılabilir.)

MR (Magic Ressist): Büyü Direnci. Şampiyonun alacağı büyü hasarını 100/(100+Büyü Direnci) formulü ile düşüren değer.

MS (Movement Speed): Şampiyonun bir saniye içerisinde yürüyerek kat edebileceği mesafe

Multi Kill: 10 saniye içerisinde birden fazla rakip şampiyonun katledilme durumu

#N

Nerf: Bir şampiyonun belirli bir yeteneğini, taban değerlerini, bir eşyayı, bir sihirdar büyüsünü, bir kabiliyeti, bir rünü daha az etkili hale getirme işlemi

Nexus: Oyunu kazanmak için yıkılması gereken yapı. Önünde 2 adet kule bulunur ve minyonlar bu iki kulenin arasından harekete geçer.

Noob: Oyuna yeni başlamış ve nasıl oynaması gerektiği bilmeyen kimselere verilen ad

NPC (None Player Character): Oyun içerisinde oyuncular tarafından yönetilmeyen karakterlerin tümüne verilen genel ad

#O

Off-Tank: Dayanıklılığı standart şampiyonlara nazaran daha fazla olan ve hasar verebilen ancak gerçek bir tank kadar hayatta kalma yetisi olmayan şampiyonlara verilen genel addır

OMW (On My Way): Yola koyuldum geliyorum. Takım arkadaşınızın göstermiş olduğu doğrultuda hareket ettiğini ifade eder.

OOM (Out of Mana): Manam bitti. Mana kullanan yetenek bazlı şampiyonların manasının olması gerekenden az olduğu durumlarda takım arkadaşlarına bulunduğu bildirimdir.

OP (Oper Powered): Dengesiz şekilde güçlü olan şampiyonlar için kullanılan bir tabirdir.

#P

PBE (Public Beta Environment): Oyuna henüz gelmemiş ancak gelmesi planlanan yeniliklerin oyuncular tarafından test edildiği sunucu

PD (Phantom Dancer): Hayalet Dansçı isimli eşyanın İngilizce kısaltması

Penta Kill: 5’te 5’in İngilizce karşılığı

Physical Damage: Fiziksel Hasar. Oyundaki 3 hasar türünden biridir. Genellikle saldırı gücünden faydalanan yetenekler tarafından verilir. Fiziksel hasarın miktarı rakip ünitenin sahip olduğu zırh ile düşürülebilir. [Formül: 100/(100+Zırh)]

Ping: Dost şampiyonları uyarma ve bilgilendirme amacıyla kullanılan oyun içi haberleşme metodu

Platinium: Platin liginde bulunan oyunculara ve ligin kendisine verilen addır

Poke: Dürtme. Rakibi, uzak mesafeden yapılan yetenek atışı veya otomatik saldırılar ile rahatsız etmek, onlara ciddi hasarlar vermek.

Polymorph: Yaratığa Çevirme

Pot: İksirin İngilizce karşılığı

Premade: Daha önceden hazırlanmış grupların birlikte oyuna girmesi

Push: İttirme. Minyon dalgalarını rakipten hızlı katledip oyunu rakip alana yığma eylemi.

#Q

QQ: Ağlayan gözlere benzeterek oluşturulmuş bir çeşit ifade simgesi. Karşınızdaki oyuncunun ağladığını ifade etmek için kullanılır.

QSS (Quicksilver Sash): Cıvalı Kuşak isimli eşyanın kısaltılmış hali

Quadra Kill: 4’te 4’ün İngilizce karşılığı

#R

Rabad (Rabadon’s Deathcap): Rabadon’un Şapkası isimli eşyanın İngilizce kısaltması

Rage: Öfke. Oyun içinde sergilenen öfke patlamaları.

Rage Quit: Bir oyuncunun sinirlenme sebebi ile oyunu terk etme durumu

Ranked: Dereceli Oyun. Maç sonucunda puan alıp kaybettiğiniz ve topladığınız puanlara göre lige yerleştirildiğiniz oyun türü

Re: Önceden kaybolduğu bildirilen şampiyonun geri geldiğini bildirmek için kullanılan kısaltma

Red: Kırmızı Güçlendirmeye verilen ad. Sahip olan şampiyonun otomatik saldılarını güçlendirir ve can yenilenme kazandırır.

Report: Raporlama. Oyun sonunda, oyunun gidişatını kötü etkilediğini düşündüğünüz kişileri sisteme bildirme işlemi

Riot: Leugue of Legends oyununu piyasaya süren ve gelişimini devam ettiren firma

River: Sihirdar Vadisini ortadan ikiye bölen nehir.

Root: Kıstırma, yere sabitleme

RP (Riot Point): Oyun içerisindeki mağazadan şampiyon, kostüm, sihirdar simgesi, totem görünümü, rün sayfası ve takviyeler satın almanızı sağlayan oyun içi para birimi. Gerçek para ile veya sahip olunan kodlar ile temin edilebilir

Rune: Rün. Rünler tercihe göre oyunun erken, orta ve geç safhalarında şampiyonların güçlü yanlarını güçlendirmek, zayıf yönlerini azaltmak amacıyla kullanılır. Bir rün sayfasında en fazla 30 adet(3 Cevher/9 Mühür/9 Damga/9 Nişan) rün bulunabilir.

Rune Pages: Rünlerin bulunduğu sayfalar. Bir oyuncu oyuna başladığında 2 adet rün sayfasına sahip olur ve bu sayıyı RP ve IP harcayarak 20’ye kadar çıkartabilir

#S

Siege Comp: Kuşatma yapıp kule alma üzerine kurulmuş takım kompozisyonu.

Silence: Susturma

Silver: Gümüş liginde bulunan oyunculara ve ligin kendisine verilen addır

Skillshot: Atış ile yapılıp isabet gerektiren yetenek ve büyülere verilen ad

Skin: Kostüm. Yalnızca görsel ayrıcalıklar sunan ve şampiyonların görünümü değiştiren kozmatik ürünlerdir. RP ile satın alınabilirler.

Slow: Yavaşlatma

Smart Cast: Yeteneklerin, eşyaların ve büyülerin otomatik olarak kullanılmasını sağlayan oyun içi ayar

Smite: İngilizce Çarp Sihirdar Büyüsü

Snowball: Kartopu etkisi. Elde edilmiş avantajları koruyup büyüterek yaratılan etkiye denir.

Soft CC: Hafif kitle kontrol etkisi. Uygulanan şampiyonun hareketlerini kısmen kısıtlayan kitle kontrol etkilerine denir. Bkz: Yavaşlatma

Solo: Bir koridorda tek başına altın ve seviye kasma durumuna denir. Ancak League of Legends jargonunda genellikle yukari koridorda oynayan şampiyon için kullanılır.

Spell Vamp: Cam Emme. Can emmeye sahip olan şampiyonların kullanmış olduğu hasar veren yetenekler, ilgili şampiyonun canını belirli oranda yeniler.

Split Push: Ayrık İttirme. Takım arkadaşlarının bulunduğu koridordan başka bir koridordan tek başına yapılan ittirme stratejisine verilen ad

SS (Miss): Koridordaki rakip şampiyonun gözükmediğini ve başka koridorlara baskına gidebileceğini bildirmek için yapılan uyarı kısaltması

Stack: İstiflemek/Birleşmek

Summoner: İngilizce Sihirdar.

Summoner Icon: Sihirdar Simgesi. Mağazadan RP veya IP ile satın alma; bazı özel şartları yerine getirme gibi durumlarda hesabınıza yüklenen simgelerdir.

Summoner Spell: Sihirdar Büyüsü. Sihirdar hesabınızın sahip olduğu seviye ile kazanılan ve oyuna girmeden 2 adet seçilebilen uzun bekleme süresine sahip özel büyülerdir.

Support: Destek. League of Legends’ın genel metasına göre aşağı koridorda nişancının yanında onun kasmasını kolaylaştıran ve takım savaşlarında hayatta kalmasını sağlamak için çaba gösteren role denir.

Supression: Sindirme

Surrender (FF): Takımdaki oyuncuların %80’inin oy birliğine varması halinde nexus yok edilmeden yenilgiyi kabul etme durumu. Sihirdar vadisinde teslim olabilmek için en az 20 dakika geçmesi gerekmektedir.

Sustain: Ayakta kalma

#T

Tank: Diğer şampiyonlara nazaran daha dayanıklı olan ancak hasar yönünden zayıf olan, karşı takımın hasarını üstüne çekme potansiyeli olan şampiyon türüne verilen addır.

Tanky: Tankımsı. Dayanıklılığı yüksek ancak hasar da yapıbilen şampiyon türüne verilen ad.

Taunt: Kışkırtma

Teleport: İngilizce Işınlan Sihirdar Büyüsü

Tier: Aşama

Top: Sihirdar Vadisinde bulunan 3 koridordan yukarı olanı.

Top Laner: Oyunun erken safhasında yukarı koridorda altın ve seviye kazanan oyuncu

TP (Teleport): Işınlan Sihirdar Büyüsünün İngilizce kısatlması

Triple Kill: 3’te 3’ün İngilizce karşılığı

Troll: Kasıtlı olarak dost şampiyonlara zarar verecek aktivitelerde bulunan oyuncu türü.

True Damage: Gerçek Hasar. Oyundaki 3 hasar türünden biridir. Hasarın hasarın vermiş olduğu hasar hiçbir savunma etkisi ile düşürülemez.

Try Force (Trinity Force): Üçlü Kuvvet isimli eşyanın İngilizce kısaltması

#U

Ulti (Ultimate): Şampiyonların yetenek kitinde bulunan en etkili ve genellikle bekleme süresi en uzun olan yeteneği. Ulti yeteneğine 6. seviyeden önce verilemez ve diğer yeteneklerin aksine toplamda 3 kez(6. 11. 16. seviyelerde) güçlendirilebilir.

Unique: Özel, biricik. Benzerleriyle birleşmeyen etkiler için kullanılan ibare

#V

Vision: Görüş.

#W

Ward: Totem. Yerleştirildiği alan ve çevresinde görüş sağlayan objelere verilen ad

Win: Galibiyet

Wombo Combo: Bir takımın sahip olduğu yetenek kitlerini senkronize bir şekilde kullanarak yaratmış olduğu büyük etkili oyunlar dizisine verilen ad

WP (Well Played): İyi performans gösteren, iyi oynayan rakip ya da dost oyuncuyu taktir etme amacıyla kullanılan kısaltma

#X

XP (Experience): Deneyim. Şampiyonların sahip olduğu seviyenin artması için gerekir. Bir şampiyon kazandığı deneyimlerle azami 18. seviyeye ulaşabilir

#Z

Zone/Zoning: Rakip takım oyuncularını belirli bir alan içerisinde kıstırmak ve hareketlerini kısıtlamak