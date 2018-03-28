Merakla beklenen Far Cry 5 çıktı!
Uzun zamandır merakla beklenen fenomen oyun Far Cry 5 resmen satışa sunuldu.
Ubisoft tarafından yapılan oyunun yeni versiyonu yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor.
Yapımcı firma bir önceki oyun Far Cry 4’te olduğu gibi Far Cry 5’te de oyun severler için gizli bir son planlamış. Oyunun hemen başında yer alan tutuklama sahnesinde hiçbir şey yapmadan beklenmesi halinde şerif sizi olay yerinden çıkarıyor ve oyun sona eriyor.
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