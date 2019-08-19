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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
19.08.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

"Merak etme başkanım, sistem oturacak"

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"Merak etme başkanım, sistem oturacak"

Beşiktaş Başkanı, 3-0 kaybedilen Sivasspor maçı sonrası Abdullah Avcı’ya, “Sorun nedir?” diye sordu. Avcı ise, “Herkesin dosyası var, sorunların çözümünü biliyoruz” cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ’ta 3-0’lık Sivasspor mağlubiyeti camiada morallerin bozulmasına yol açarken, bu sonuca en çok üzülenlerden biri şüphesiz kulüp başkanı Fikret Orman’dı.

Karşılaşmayı 4 Eylül Stadı’nda locada takip eden Orman, İstanbul dönüşünde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek maç hakkında rapor istedi.

Orman, Sivas’ta yenilgiden çok oynanan kötü futbola üzüldüğünü ifade etti. Futbolcuların alacaklarının da kalmadığını hatırlatan Orman, Avcı’ya “Aldığımız yenilgi gerçekten çok üzücü. Sorun nedir?” diye sordu. Avcı ise, “Topa daha çok sahip olmamız gerekirdi. İkinci golden sonra oyundan koptuk. Herkesin dosyası var. Kim nerede hata yaptı, oturup konuşacağız ve sorunları çözeceğiz. Merak etmeyin başkanım, sistem oturacak” yanıtını verdi.

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