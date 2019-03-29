Mensah'ın yeni adresi Vodafone Park
Lig bitiminde Medel ayrılacak, Mayıs’ta sözleşmesi bitecek olan Atiba’nın geleceği ise yine belirsiz. Listedeki oyunculardan biri de Bernard Mensah.
Lig bitiminde Medel ayrılacak, Mayıs’ta sözleşmesi bitecek olan Atiba’nın geleceği ise yine belirsiz.
Başkan Fikret Orman ve yönetimi, seçimde yeniden göreve gelmeleri halinde orta alana 2 takviye birden yapmayı planlıyor.
Listedeki oyunculardan biri de Bernard Mensah. Kayserispor’un Atletico Madrid’den kiraladığı Mensah’ın, satın alma opsiyonlu şekilde İspanyol kulübünden kiralanabileceği belirtildi.
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Fikret Orman gündeme dair açıklamalarda bulundu...
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