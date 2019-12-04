Mensah sözleşmesini feshediyor! Fenerbahçe...
Kayserispor’da ekonomik kriz nedeniyle futbolcular uzun süre maaş alamazken Emmanuel Adebayor, Beşiktaş maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Diğer futbolcular da aynı yolu izleyecek. Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Bernard Mensah da bu isimlerden biri
Kayserispor’da ekonomik kriz nedeniyle futbolcular uzun süre maaş alamadı. Bunun sonucunda ayrılıklar başladı. Sarı-Kırmızılılar’da Emmanuel Adebayor, Beşiktaş maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Togolu’nun ardından diğer futbolcular da aynı yolu izleyecek.
Bu isimlerden biri de Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Bernard Mensah. Ganalı orta saha oyuncusu, fesih hakkını elde etti.
Mensah’ın, ligin ilk yarısı sona erdikten sonra bu hakkını kullanacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu boşa çıktıktan sonra bir görüşme yaparak ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak. (Fanatik)
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